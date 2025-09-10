ETV Bharat / state

अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा हिमाचल का इतिहास, पाठ्यक्रम में शामिल होंगी देवभूमि की साहित्य, संस्कृति और कला

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में देवभूमि का इतिहास पढ़ाया जाएगा. अब प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में हिमाचल के इतिहास को शामिल किया जा रहा है. इसको लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन पर विचार-विमर्श के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की. शिक्षा मंत्री ने कहा कि पाठ्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के समृद्ध इतिहास, साहित्य, संस्कृति और कला को शामिल किया जाएगा. ताकि बच्चों में प्रदेश के प्रति गर्व और अपनेपन की भावना विकसित की जा सके.

बैठक की अध्यक्षता करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा, "स्कूली पाठ्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के समृद्ध इतिहास, साहित्य, संस्कृति और कला को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. अधिकारियों को एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिसमें राज्य के प्राचीन मंदिर, मठ, किले, ऐतिहासिक स्थल, पारंपरिक वास्तुकला, बोलियां, लोक कलाएं, हस्तशिल्प, मेले, त्योहार और ऐतिहासिक आंदोलनों को शामिल किया जा सके. हिमाचल के संदर्भों को पाठ्यक्रम में शामिल कर छठी से बारहवीं कक्षा तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों को प्रासंगिक बनाने को कहा गया है".

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पाठ्यक्रम के जरिए हिमाचल के जनरल जोरावर सिंह, वजीर राम सिंह पठानिया, डॉ. वाई.एस. परमार जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा और कैप्टन सौरभ कालिया जैसे शहीदों की वीरगाथाओं से बच्चों में देशभक्ति का जज्बा जगाने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि इस तरह के समावेश से छात्रों का राज्य के साथ जुड़ाव मजबूत होगा और इससे प्रतियोगी परीक्षाओं विद्यार्थियों को सहायता मिलेगी.

इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और सतत विकास जैसे समसामयिक मुद्दों को भी पाठ्यक्रमों शामिल किया जाए. आपदा प्रबधंन से जुड़ी शिक्षा व्यावहारिक और गतिविधि-आधारित होनी चाहिए. ताकि बच्चे वास्तविक जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें.