मंडी: हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी शिक्षण संस्थान नदी नालों के नजदीक नहीं बनेंगे. यह बात आपदा प्रभावित क्षेत्र सराज का दौरा करने के बाद सुंदरनगर पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही. उन्होंने कहा आपदा में जो शिक्षण संस्थान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, उन्हें नए स्थानों पर बनाया जाएगा.

नदी-नालों के किनारे नहीं बनेंगे स्कूल

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण अधिकतर उन्हीं शिक्षण संस्थानों को नुकसान पहुंचा है, जो नदी नालों के नजदीक बने थे. अब इस रिवायत और सोच को बदलना है, ताकि सरकारी संस्थानों को ऐसे स्थानों पर न बनाया जाए. आपदा के कारण जो शिक्षण संस्थान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें नए स्थानों पर बनवाया जाएगा. इसके लिए जो जगह चिन्हित की जाएगी, उसका शिक्षा उपनिदेशक स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे. ताकि भविष्य में संस्थानों के निर्माण को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह न लग सके और उन्हें सुरक्षित लिहाज से बनाया जा सके".

शिक्षा विभाग को 30 करोड़ का नुकसान

रोहित ठाकुर ने बताया कि इस बार की आपदा से प्रदेश के 523 शिक्षण संस्थानों को नुकसान पहुंचा है, जिससे 30 करोड़ का नुकसान हुआ है. प्रभावित शिक्षण संस्थानों में सबसे ज्यादा मंडी जिला के हैं, जिनकी संख्या 300 है. पूरी तरह से जो संस्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी संख्या 109 है और इसमें सबसे ज्यादा मंडी जिला के ही संस्थान हैं. जिनकी संख्या 29 है.

नये शिक्षण संस्थान बनाने के लिए 16 करोड़

उन्होंने कहा जो संस्थान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके स्थान पर नए संस्थान बनाने के लिए 16 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है. जिसमें से अकेले मंडी जिला के लिए 9 करोड़ की राशि जारी की गई है. हिमुडा के माध्यम से यह कार्य किए जाएंगे और जल्द ही इन कार्यों को शुरू कर दिया जाएगा.

जल्द जारी होगी प्रमोशन की लिस्ट

शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विभाग के प्रिंसिपल, हेड मास्टर पीजीटी की प्रमोशन लिस्ट फाइनल की जा रही है. विभाग इस कार्य में लगा हुआ है और जल्द ही इसकी अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी. इसके अलावा अन्य वर्गों की प्रमोशन लिस्ट भी विभाग द्वारा बनाई जा रही है, जिसे भी चरणबद्ध ढंग से जारी किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को मिलेगी OPS, सीएम सुक्खू ने JAC की बैठक में मानी मांग