ETV Bharat / state

गुरुग्राम में रोहित गोदारा गैंग के शूटरों का एनकाउंटर, बहादुरगढ़ STF ने 2 शूटरों को घेरा, लॉरेंस गैंग से भी जुड़े हैं तार - ENCOUNTER IN GURUGRAM

गुरुग्राम में बहादुरगढ़ एसटीएफ ने रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटरों का एनकाउंटर किया. इस दौरान दोनों शूटर घायल हो गए.

रोहित गोदारा गैंग के शूटरों का एनकाउंटर
रोहित गोदारा गैंग के शूटरों का एनकाउंटर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 21, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read

गुरुग्राम: हरियाणा में गुरुग्राम में बहादुरगढ़ पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की रोहित गोदारा गैंग के शूटरों के साथ मुठभेड़ हो गई. दोनों तरफ से फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए. दोनों घायल बदमाशों को गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि रेवाड़ी में इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर पर गोली चलाने के मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है. पुलिस के मुताबिक, दोनों शूटर नितिन और यशपाल कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गैंग से जुड़े रोहित गोदारा के लिए काम करते हैं. दोनों आरोपी गांव औलांत जिला रेवाड़ी के रहने वाले हैं.

दोनों शूटरों के टांग में लगी गोली: दरअसल, बहादुरगढ़ एसटीएफ को सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा गैंग के कुछ सदस्य सेक्टर-91 इलाके में छिपे हुए हैं. एसटीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की. इस दौरान बदमाशों ने एसटीएफ पर फायरिंग कर दी. जिसके जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग की. मुठभेड़ में दोनों शूटरों की टांगों में गोली लगने से वे घायल हो गए. दोनों शूटरों के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में कई मामले दर्ज हैं. ये दोनों शूटर रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करते थे. कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे.

पुलिस कर रही कार्रवाई: बीते बुधवार को रेवाड़ी में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एसटीएफ का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर घायल हो गए थे. जिनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उनका इलाज चल रहा है. जिसके बाद से एसटीएफ इस मामले में जांच कर रही थी. दोनों शूटरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी. एसटीएफ दोनों शूटरों से पूछताछ कर रही है. उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है. एसटीएफ का कहना है कि वह इस मामले में और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.

गुरुग्राम: हरियाणा में गुरुग्राम में बहादुरगढ़ पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की रोहित गोदारा गैंग के शूटरों के साथ मुठभेड़ हो गई. दोनों तरफ से फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए. दोनों घायल बदमाशों को गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि रेवाड़ी में इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर पर गोली चलाने के मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है. पुलिस के मुताबिक, दोनों शूटर नितिन और यशपाल कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गैंग से जुड़े रोहित गोदारा के लिए काम करते हैं. दोनों आरोपी गांव औलांत जिला रेवाड़ी के रहने वाले हैं.

दोनों शूटरों के टांग में लगी गोली: दरअसल, बहादुरगढ़ एसटीएफ को सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा गैंग के कुछ सदस्य सेक्टर-91 इलाके में छिपे हुए हैं. एसटीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की. इस दौरान बदमाशों ने एसटीएफ पर फायरिंग कर दी. जिसके जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग की. मुठभेड़ में दोनों शूटरों की टांगों में गोली लगने से वे घायल हो गए. दोनों शूटरों के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में कई मामले दर्ज हैं. ये दोनों शूटर रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करते थे. कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे.

पुलिस कर रही कार्रवाई: बीते बुधवार को रेवाड़ी में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एसटीएफ का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर घायल हो गए थे. जिनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उनका इलाज चल रहा है. जिसके बाद से एसटीएफ इस मामले में जांच कर रही थी. दोनों शूटरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी. एसटीएफ दोनों शूटरों से पूछताछ कर रही है. उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है. एसटीएफ का कहना है कि वह इस मामले में और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद में व्यापारी से लाखों की लूट, गाड़ी का शीशा तोड़कर जेवर और नकदी से भरा बैग ले भागे बदमाश

ये भी पढ़ें: कैथल के स्पा सेंटर में सैक्स रैकेट का खुलासा, आपत्तिजनक हालात में मिले ग्राहक, दो महिला सहित 4 गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

ROHIT GODARA GANG SHOOTERSGANGSTER LAWRENCE GANGगैंगस्टर लॉरेंसरोहित गोदारा गैंगENCOUNTER IN GURUGRAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.