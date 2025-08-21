ETV Bharat / state

गुरुग्राम में रोहित गोदारा गैंग के शूटरों का एनकाउंटर, बहादुरगढ़ STF ने 2 शूटरों को घेरा, लॉरेंस गैंग से भी जुड़े हैं तार - ENCOUNTER IN GURUGRAM

गुरुग्राम: हरियाणा में गुरुग्राम में बहादुरगढ़ पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की रोहित गोदारा गैंग के शूटरों के साथ मुठभेड़ हो गई. दोनों तरफ से फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए. दोनों घायल बदमाशों को गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि रेवाड़ी में इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर पर गोली चलाने के मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है. पुलिस के मुताबिक, दोनों शूटर नितिन और यशपाल कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गैंग से जुड़े रोहित गोदारा के लिए काम करते हैं. दोनों आरोपी गांव औलांत जिला रेवाड़ी के रहने वाले हैं.

दोनों शूटरों के टांग में लगी गोली: दरअसल, बहादुरगढ़ एसटीएफ को सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा गैंग के कुछ सदस्य सेक्टर-91 इलाके में छिपे हुए हैं. एसटीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की. इस दौरान बदमाशों ने एसटीएफ पर फायरिंग कर दी. जिसके जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग की. मुठभेड़ में दोनों शूटरों की टांगों में गोली लगने से वे घायल हो गए. दोनों शूटरों के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में कई मामले दर्ज हैं. ये दोनों शूटर रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करते थे. कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे.

पुलिस कर रही कार्रवाई: बीते बुधवार को रेवाड़ी में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एसटीएफ का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर घायल हो गए थे. जिनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उनका इलाज चल रहा है. जिसके बाद से एसटीएफ इस मामले में जांच कर रही थी. दोनों शूटरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी. एसटीएफ दोनों शूटरों से पूछताछ कर रही है. उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है. एसटीएफ का कहना है कि वह इस मामले में और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.