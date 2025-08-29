ETV Bharat / state

राहुल-प्रियंका के बाद अब तेजस्वी-रोहिणी की जोड़ी, क्या महागठबंधन को मिलेगा नया तेवर? - ROHINI ACHARYA

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति में आने के बाद अब चर्चा है कि क्या वे विधानसभा चुनाव में तेजस्वी संग प्रचार करेंगी?

तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य
तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 29, 2025 at 9:03 PM IST

12 Min Read

पटना: बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आता दिख रहा है. देश की सियासत में राहुल और प्रियंका की जोड़ी के बाद बिहार में तेजस्वी-रोहिणी सियासत में एक साथ दिखेंगे. लालू प्रसाद यादव की गैरमौजूदगी में तेजस्वी यादव पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन अब परिवार की सबसे तेज-तर्रार सदस्य मानी जाने वाली रोहिणी आचार्य भी मैदान में उतर चुकी हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार किस्मत आजमाई और खूब चर्चा बटोरी. अब आगामी बिहार चुनाव में भी भाई तेजस्वी के साथ प्रचार करती नजर आएंगी?.

2025 चुनाव में तेजस्वी-रोहिणी की जोड़ी करेगी कमाल? बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं. ऐसे में राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि रोहिणी आचार्य एक बार फिर अपने भाई तेजस्वी यादव के साथ मिलकर प्रचार करेंगी. लोकसभा चुनाव में भले ही वह सारण सीट से हार गईं, लेकिन उनकी सक्रियता और जनता से जुड़ाव ने उन्हें एक सशक्त चेहरा बना दिया है. अब देखना होगा कि यह भाई-बहन की जोड़ी आरजेडी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में कितनी असरदार साबित होती है.

तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य की सियासत (ETV Bharat)

पिता को किडनी डोनेट: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थीं और डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी. ऐसे समय में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने आगे बढ़कर अपना एक किडनी दान करने का निर्णय लिया. सिंगापुर में सफल ट्रांसप्लांट हुआ और रोहिणी की बदौलत लालू यादव को नया जीवन मिला.इस त्याग ने उन्हें पूरे देश में सराहना दिलाई.

लालू प्रसाद ने रोहिणी को किया लॉंच: 3 मार्च 2024 को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हुए. इसी ऐतिहासिक मंच से लालू प्रसाद यादव ने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को औपचारिक रूप से राजनीति में लॉन्च किया. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो अपनी इस बेटी की वजह से. इसी पल से रोहिणी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत मानी गई.

राजनीतिक मंच पर दिखने लगी रोहिणी: जन विश्वास रैली में पहली बार किसी राजनीतिक मंच पर नजर आने के बाद रोहिणी आचार्य ने सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रख दिया. इसके तुरंत बाद वह राजद की संविधान बचाओ रैली में भी बढ़-चढ़कर शामिल हुईं. इसके अलावा उन्होंने पार्टी के कई अन्य कार्यक्रमों में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई, जिससे यह साफ हो गया कि अब वह राजद की सक्रिय राजनीति का अहम चेहरा बन चुकी हैं.

सारण से चुनावी यात्रा की शुरुआत: 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अपनी पारंपरिक सारण सीट से दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा. उनका मुकाबला भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी से हुआ। रोहिणी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन वे 13,661 वोटों से चुनाव हार गईं. रूढ़ी को 4,71,752 जबकि रोहिणी को 4,58,091 वोट मिले. हालांकि हार के बावजूद यह चुनाव रोहिणी को लालू की बेटी से आगे बढ़ाकर एक गंभीर राजनीतिक चेहरा बना गया.

तेजस्वी के नेतृत्व में INDIA गठबंधन तैयार: राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का हर नेता और कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव के विचारों और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने में जुटा हुआ है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती सहित पार्टी के तमाम नेता लगातार जनसंपर्क और प्रचार अभियानों में सक्रिय हैं. एजाज अहमद ने दावा किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में INDIA गठबंधन पूरी मजबूती के साथ एकजुट है और आगामी चुनाव में जनता का विश्वास जीतने को तैयार है."इंडिया गठबंधन के इसी मिशन में रोहिणी आचार्य और मीसा भारती सहित पार्टी के सभी नेता लगे हुए.

विधानसभा चुनाव में सभी नेता तेजस्वी जी के समर्थन में सक्रिय रूप से चुनावी मैदान में नजर आएंगे."-एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी

रोहिणी ने की है मेडिकल की पढ़ाई: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के 9 संतानों में रोहिणी आचार्य दूसरे नंबर पर है. रोहिणी आचार्य ने जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की है. रोहिणी आचार्य पेशे से डॉक्टर हैं और लंबे समय से सिंगापुर में रह रही हैं. पिछले 2 सालों से वो पार्टी की सक्रिय राजनीति में नजर आ रही हैं.

लालू यादव और रोहिणी आचार्य
लालू यादव और रोहिणी आचार्य (ETV Bharat)

राजनीतिक कोविड का परिवार: रोहिणी आचार्य के विधानसभा चुनाव में सक्रिय होने पर जदयू ने तंज कसा है. जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि लालू जी का पूरा परिवार चुनावी मैदान में रहता है और चुनाव भी जाने के बाद उन लोगों को राजनीति का कोविड पकड़ लेता है. रोहिणी आचार्य के बारे में उन्होंने पहले भी कहा था कि पायलट जीतता है पैसेंजर नहीं जीतता. 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई और अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो वह राजनीतिक रूप से फिर से लॉन्च हो गई है. उन्होंने लालू प्रसाद से सवाल किया कि इस बार किसी कार्यकर्ता की बलि ली जाएगी.

बेटी का मतलब बदला: नीरज कुमार ने रोहिणी आचार्य तंज करते हुए कहा कि वह सिंगापुर में रहती है भले ही वह लालू प्रसाद की बेटी है लेकिन बिहार में असली बेटी का रूप बिहार की सड़कों पर दिखता है जब बिहार की बेटी हाथ में एक-47 लेकर लोगों की सुरक्षा करते हुए नजर आती है. नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद सिर्फ रोहिणी आचार्य और मीसा भारती पर क्यों जा रहे है उन्हें सभी बेटियों को राजनीति में लाना चाहिए.

"लालू प्रसाद के मन में बेचैनी है कि उनके बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए लेकिन उन्हें कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित ही नहीं कर रहा. राहुल गांधी भी उनकी भावना का सम्मान नहीं कर रहे हैं राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद का परिवार सबके सामने दंडवत करते रहे लेकिन बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सर आंखों पर बिठाने का काम किया है." -नीरज कुमार, प्रवक्ता जेडीयू

परिवार के साथ रोहिणा आचार्य
परिवार के साथ रोहिणा आचार्य (ETV Bharat)

तेजस्वी-रोहिणी का प्रभाव नहीं: बीजेपी के प्रवक्ता संतोष पाठक का दावा है कि बिहार में असर केवल लालू प्रसाद का है. तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य मिलकर भी चुनाव के मैदान में आ जाते हैं तो इसका विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा. भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि लालू प्रसाद राजनीतिक रूप से अभी भी सक्रिय है यदि लालू जी की सक्रिय नहीं रहते तो तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य को कोई पूछने वाला नहीं रहता है.

राजवंशों का शासन देश से समाप्त: संतोष पाठक का कहना है कि देश से अब राजवंशों का शासन समाप्त हो गया है. पिछले 11 वर्षों में जहां भी देश में चुनाव हुआ है देश के लोगों ने राजवंश की राजनीति करने वाले नेताओं के खिलाफ वोट किया है. 2024 में लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में आई थी लालू प्रसाद उनके लिए 25 दिनों तक चुनाव प्रचार किया उसके बाद भी चुनाव परिणाम क्या हुआ देश के लोगों ने देखा है.

एनआरआई पर भरोसा नहीं: बिहार की राजनीति में अभी लोगों का कोई प्रभाव नहीं बचा है. सिंगापुर में रहती है उन्हें सिंगापुर छोड़कर यदि बिहार की राजनीति में आना है तो आई लेकिन बिहार के लोग एनआरआई पर भरोसा नहीं करते. बिहार के लोग वैसे लोगों को पसंद करते हैं जो उनके बीच रह कर उनके सुख-दुख में साथ रहता है.

"रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है भले ही ट्विटर पर पोस्ट करती रहती है लेकिन इसका कोई प्रभाव बिहार की जनता पर नहीं पड़ने वाला है जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का प्रभाव नहीं दिख रहा है तो रोहिणी आचार्य के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता."-संतोष पाठक, प्रवक्ता भाजपा

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का कहना है कि लालू प्रसाद ने रोहिणी आचार्य को राजनीति में लॉन्च किया था. जिस दिन लालू प्रसाद ने अपने समर्थकों के बीच यह मैसेज दिया कि आज में जिंदा हूं तो अपनी इसी बेटी के वजह से उसी दिन रोहिणी के राजनीतिक जीवन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई थी. राजनीति मैदान में उतारने के बाद हालांकि उन्हें हर मिला लेकिन वह समय-समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक गतिविधि में सक्रिय दिखती है. कभी-कभी उनका सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट बहुत करवा या यू कहें बहुत भारी दिखने लगता है. राजनीति में उतना तीखापन नहीं चलता है.

बहन मीसा भारती के साथ रोहिणी आचार्य
बहन मीसा भारती के साथ रोहिणी आचार्य (ETV Bharat)

"2024 लोकसभा चुनाव में वह पूरी मजबूती के साथ राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ चुनाव लड़ी. हालांकि उनकी चुनाव में हार हुई. लेकिन उसे चुनाव में उनकी सक्रियता और राजद कार्यकर्ताओं के बीच उनका आकर्षक देखने को मिला. 2020 के बाद तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद के राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में ही चुनावी मैदान में उतरेंगे. अब एक बार फिर से यह चर्चा होने लगी है कि क्या रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी या चुनाव प्रचार में सक्रिय रहेंगे इसका फैसला रोहिणी आचार्य को करना है." -अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

रोहिणी से तेजस्वी को लाभ: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का कहना है कि लालू प्रसाद के परिवार की वर्तमान स्थिति बड़ी ऊलझी हुई है. तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से बाहर निकल गए हैं यदि तेज प्रताप यादव बिहार की कुछ सीटों पर कुछ करते हैं तो इसका राजनीतिक नुकसान तेजस्वी यादव को होगा. लेकिन रोहिणी आचार्य यदि अपने छोटे भाई तेजस्वी के समर्थन में लोगों के बीच जाएंगे तो इसका राजनीतिक लाभ होगा.

2025 विधानसभा चुनाव में प्रभाव: वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में यदि रोहिणी सक्रिय रूप से चुनावी मैदान में उतरती हैं और तेजस्वी के साथ मिलकर प्रचार करती हैं, तो इसका आरजेडी को फायदा हो सकता है. तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनने पर लोगों से अनेक वादे किए हैं. तेजस्वी यादव के साथ यदि रोहिणी आचार्य भी विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे तो पार्टी को अनेक लाभ मिल सकते हैं.

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव विपक्ष के बड़े चेहरे: तेजस्वी यादव पहले से ही बिहार की राजनीति में स्थापित हैं. वे 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे और बड़ी संख्या में सीटें जीतकर विपक्ष को मजबूती दी. कुछ सीटों की कमी के कारण हुआ 2020 में मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठ पाए. 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने की घोषणा अभी तक नहीं हुई है लेकिन यह माना जा रहा है कि उन्हें के नाम पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा.

वोटबैंक ने लालू का साथ नहीं छोड़ा: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि रोहिणी आचार्य के बहाने लालू प्रसाद पार्टी कार्यकर्ताओं को यह मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा परिवार तेजस्वी के साथ है. हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है लेकिन बिहार में लालू प्रसाद के साथ विपरीत परिस्थिति में भी उनका वोटबैंक ने लालू का साथ नहीं छोड़ा. लालू के समर्थक तेजस्वी को अपना नेता मान चुके हैं.

"तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में एक साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे तो केवल पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा बल्कि गठबंधन के बड़े घटक दल कांग्रेस को भी यह मैसेज देने का प्रयास होगा कि यदि राहुल के साथ प्रियंका गांधी कदम से कदम मिलाकर चल रही है तो तेजस्वी के साथ भी उनकी बहन रोहिणी आचार्य कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है." -कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

युवाओं के बीच अपील: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि तेजस्वी यादव एवं रोहिणी आचार्य युवाओं के बीच में लोकप्रिय हैं. दोनों नेताओं में कुछ खासियत है जिसका लाभ पार्टी को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें

पटना: बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आता दिख रहा है. देश की सियासत में राहुल और प्रियंका की जोड़ी के बाद बिहार में तेजस्वी-रोहिणी सियासत में एक साथ दिखेंगे. लालू प्रसाद यादव की गैरमौजूदगी में तेजस्वी यादव पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन अब परिवार की सबसे तेज-तर्रार सदस्य मानी जाने वाली रोहिणी आचार्य भी मैदान में उतर चुकी हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार किस्मत आजमाई और खूब चर्चा बटोरी. अब आगामी बिहार चुनाव में भी भाई तेजस्वी के साथ प्रचार करती नजर आएंगी?.

2025 चुनाव में तेजस्वी-रोहिणी की जोड़ी करेगी कमाल? बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं. ऐसे में राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि रोहिणी आचार्य एक बार फिर अपने भाई तेजस्वी यादव के साथ मिलकर प्रचार करेंगी. लोकसभा चुनाव में भले ही वह सारण सीट से हार गईं, लेकिन उनकी सक्रियता और जनता से जुड़ाव ने उन्हें एक सशक्त चेहरा बना दिया है. अब देखना होगा कि यह भाई-बहन की जोड़ी आरजेडी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में कितनी असरदार साबित होती है.

तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य की सियासत (ETV Bharat)

पिता को किडनी डोनेट: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थीं और डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी. ऐसे समय में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने आगे बढ़कर अपना एक किडनी दान करने का निर्णय लिया. सिंगापुर में सफल ट्रांसप्लांट हुआ और रोहिणी की बदौलत लालू यादव को नया जीवन मिला.इस त्याग ने उन्हें पूरे देश में सराहना दिलाई.

लालू प्रसाद ने रोहिणी को किया लॉंच: 3 मार्च 2024 को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हुए. इसी ऐतिहासिक मंच से लालू प्रसाद यादव ने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को औपचारिक रूप से राजनीति में लॉन्च किया. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो अपनी इस बेटी की वजह से. इसी पल से रोहिणी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत मानी गई.

राजनीतिक मंच पर दिखने लगी रोहिणी: जन विश्वास रैली में पहली बार किसी राजनीतिक मंच पर नजर आने के बाद रोहिणी आचार्य ने सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रख दिया. इसके तुरंत बाद वह राजद की संविधान बचाओ रैली में भी बढ़-चढ़कर शामिल हुईं. इसके अलावा उन्होंने पार्टी के कई अन्य कार्यक्रमों में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई, जिससे यह साफ हो गया कि अब वह राजद की सक्रिय राजनीति का अहम चेहरा बन चुकी हैं.

सारण से चुनावी यात्रा की शुरुआत: 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अपनी पारंपरिक सारण सीट से दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा. उनका मुकाबला भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी से हुआ। रोहिणी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन वे 13,661 वोटों से चुनाव हार गईं. रूढ़ी को 4,71,752 जबकि रोहिणी को 4,58,091 वोट मिले. हालांकि हार के बावजूद यह चुनाव रोहिणी को लालू की बेटी से आगे बढ़ाकर एक गंभीर राजनीतिक चेहरा बना गया.

तेजस्वी के नेतृत्व में INDIA गठबंधन तैयार: राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का हर नेता और कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव के विचारों और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने में जुटा हुआ है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती सहित पार्टी के तमाम नेता लगातार जनसंपर्क और प्रचार अभियानों में सक्रिय हैं. एजाज अहमद ने दावा किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में INDIA गठबंधन पूरी मजबूती के साथ एकजुट है और आगामी चुनाव में जनता का विश्वास जीतने को तैयार है."इंडिया गठबंधन के इसी मिशन में रोहिणी आचार्य और मीसा भारती सहित पार्टी के सभी नेता लगे हुए.

विधानसभा चुनाव में सभी नेता तेजस्वी जी के समर्थन में सक्रिय रूप से चुनावी मैदान में नजर आएंगे."-एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी

रोहिणी ने की है मेडिकल की पढ़ाई: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के 9 संतानों में रोहिणी आचार्य दूसरे नंबर पर है. रोहिणी आचार्य ने जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की है. रोहिणी आचार्य पेशे से डॉक्टर हैं और लंबे समय से सिंगापुर में रह रही हैं. पिछले 2 सालों से वो पार्टी की सक्रिय राजनीति में नजर आ रही हैं.

लालू यादव और रोहिणी आचार्य
लालू यादव और रोहिणी आचार्य (ETV Bharat)

राजनीतिक कोविड का परिवार: रोहिणी आचार्य के विधानसभा चुनाव में सक्रिय होने पर जदयू ने तंज कसा है. जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि लालू जी का पूरा परिवार चुनावी मैदान में रहता है और चुनाव भी जाने के बाद उन लोगों को राजनीति का कोविड पकड़ लेता है. रोहिणी आचार्य के बारे में उन्होंने पहले भी कहा था कि पायलट जीतता है पैसेंजर नहीं जीतता. 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई और अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो वह राजनीतिक रूप से फिर से लॉन्च हो गई है. उन्होंने लालू प्रसाद से सवाल किया कि इस बार किसी कार्यकर्ता की बलि ली जाएगी.

बेटी का मतलब बदला: नीरज कुमार ने रोहिणी आचार्य तंज करते हुए कहा कि वह सिंगापुर में रहती है भले ही वह लालू प्रसाद की बेटी है लेकिन बिहार में असली बेटी का रूप बिहार की सड़कों पर दिखता है जब बिहार की बेटी हाथ में एक-47 लेकर लोगों की सुरक्षा करते हुए नजर आती है. नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद सिर्फ रोहिणी आचार्य और मीसा भारती पर क्यों जा रहे है उन्हें सभी बेटियों को राजनीति में लाना चाहिए.

"लालू प्रसाद के मन में बेचैनी है कि उनके बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए लेकिन उन्हें कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित ही नहीं कर रहा. राहुल गांधी भी उनकी भावना का सम्मान नहीं कर रहे हैं राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद का परिवार सबके सामने दंडवत करते रहे लेकिन बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सर आंखों पर बिठाने का काम किया है." -नीरज कुमार, प्रवक्ता जेडीयू

परिवार के साथ रोहिणा आचार्य
परिवार के साथ रोहिणा आचार्य (ETV Bharat)

तेजस्वी-रोहिणी का प्रभाव नहीं: बीजेपी के प्रवक्ता संतोष पाठक का दावा है कि बिहार में असर केवल लालू प्रसाद का है. तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य मिलकर भी चुनाव के मैदान में आ जाते हैं तो इसका विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा. भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि लालू प्रसाद राजनीतिक रूप से अभी भी सक्रिय है यदि लालू जी की सक्रिय नहीं रहते तो तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य को कोई पूछने वाला नहीं रहता है.

राजवंशों का शासन देश से समाप्त: संतोष पाठक का कहना है कि देश से अब राजवंशों का शासन समाप्त हो गया है. पिछले 11 वर्षों में जहां भी देश में चुनाव हुआ है देश के लोगों ने राजवंश की राजनीति करने वाले नेताओं के खिलाफ वोट किया है. 2024 में लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में आई थी लालू प्रसाद उनके लिए 25 दिनों तक चुनाव प्रचार किया उसके बाद भी चुनाव परिणाम क्या हुआ देश के लोगों ने देखा है.

एनआरआई पर भरोसा नहीं: बिहार की राजनीति में अभी लोगों का कोई प्रभाव नहीं बचा है. सिंगापुर में रहती है उन्हें सिंगापुर छोड़कर यदि बिहार की राजनीति में आना है तो आई लेकिन बिहार के लोग एनआरआई पर भरोसा नहीं करते. बिहार के लोग वैसे लोगों को पसंद करते हैं जो उनके बीच रह कर उनके सुख-दुख में साथ रहता है.

"रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है भले ही ट्विटर पर पोस्ट करती रहती है लेकिन इसका कोई प्रभाव बिहार की जनता पर नहीं पड़ने वाला है जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का प्रभाव नहीं दिख रहा है तो रोहिणी आचार्य के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता."-संतोष पाठक, प्रवक्ता भाजपा

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का कहना है कि लालू प्रसाद ने रोहिणी आचार्य को राजनीति में लॉन्च किया था. जिस दिन लालू प्रसाद ने अपने समर्थकों के बीच यह मैसेज दिया कि आज में जिंदा हूं तो अपनी इसी बेटी के वजह से उसी दिन रोहिणी के राजनीतिक जीवन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई थी. राजनीति मैदान में उतारने के बाद हालांकि उन्हें हर मिला लेकिन वह समय-समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक गतिविधि में सक्रिय दिखती है. कभी-कभी उनका सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट बहुत करवा या यू कहें बहुत भारी दिखने लगता है. राजनीति में उतना तीखापन नहीं चलता है.

बहन मीसा भारती के साथ रोहिणी आचार्य
बहन मीसा भारती के साथ रोहिणी आचार्य (ETV Bharat)

"2024 लोकसभा चुनाव में वह पूरी मजबूती के साथ राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ चुनाव लड़ी. हालांकि उनकी चुनाव में हार हुई. लेकिन उसे चुनाव में उनकी सक्रियता और राजद कार्यकर्ताओं के बीच उनका आकर्षक देखने को मिला. 2020 के बाद तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद के राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में ही चुनावी मैदान में उतरेंगे. अब एक बार फिर से यह चर्चा होने लगी है कि क्या रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी या चुनाव प्रचार में सक्रिय रहेंगे इसका फैसला रोहिणी आचार्य को करना है." -अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

रोहिणी से तेजस्वी को लाभ: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का कहना है कि लालू प्रसाद के परिवार की वर्तमान स्थिति बड़ी ऊलझी हुई है. तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से बाहर निकल गए हैं यदि तेज प्रताप यादव बिहार की कुछ सीटों पर कुछ करते हैं तो इसका राजनीतिक नुकसान तेजस्वी यादव को होगा. लेकिन रोहिणी आचार्य यदि अपने छोटे भाई तेजस्वी के समर्थन में लोगों के बीच जाएंगे तो इसका राजनीतिक लाभ होगा.

2025 विधानसभा चुनाव में प्रभाव: वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में यदि रोहिणी सक्रिय रूप से चुनावी मैदान में उतरती हैं और तेजस्वी के साथ मिलकर प्रचार करती हैं, तो इसका आरजेडी को फायदा हो सकता है. तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनने पर लोगों से अनेक वादे किए हैं. तेजस्वी यादव के साथ यदि रोहिणी आचार्य भी विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे तो पार्टी को अनेक लाभ मिल सकते हैं.

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव विपक्ष के बड़े चेहरे: तेजस्वी यादव पहले से ही बिहार की राजनीति में स्थापित हैं. वे 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे और बड़ी संख्या में सीटें जीतकर विपक्ष को मजबूती दी. कुछ सीटों की कमी के कारण हुआ 2020 में मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठ पाए. 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने की घोषणा अभी तक नहीं हुई है लेकिन यह माना जा रहा है कि उन्हें के नाम पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा.

वोटबैंक ने लालू का साथ नहीं छोड़ा: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि रोहिणी आचार्य के बहाने लालू प्रसाद पार्टी कार्यकर्ताओं को यह मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा परिवार तेजस्वी के साथ है. हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है लेकिन बिहार में लालू प्रसाद के साथ विपरीत परिस्थिति में भी उनका वोटबैंक ने लालू का साथ नहीं छोड़ा. लालू के समर्थक तेजस्वी को अपना नेता मान चुके हैं.

"तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में एक साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे तो केवल पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा बल्कि गठबंधन के बड़े घटक दल कांग्रेस को भी यह मैसेज देने का प्रयास होगा कि यदि राहुल के साथ प्रियंका गांधी कदम से कदम मिलाकर चल रही है तो तेजस्वी के साथ भी उनकी बहन रोहिणी आचार्य कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है." -कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

युवाओं के बीच अपील: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि तेजस्वी यादव एवं रोहिणी आचार्य युवाओं के बीच में लोकप्रिय हैं. दोनों नेताओं में कुछ खासियत है जिसका लाभ पार्टी को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें

For All Latest Updates

TAGGED:

TEJASHWI YADAVBIHAR ELECTIONरोहिणी आचार्यतेजस्वी यादवBIHAR ELECTION 2025ROHINI ACHARYA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

क्या है प्रियंका गांधी की 'M M M' पॉलिटिक्स, जिससे बिहार में मजबूत होगा कांग्रेस का 'हाथ'?

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.