रोहिंग्या-बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश; यूपी ATS ने सरगना समेत 8 को पकड़ा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद - UP ATS ACTION

दलालों के जरिए जरूरतमंदों से करते थे संपर्क, एटीएस ने आजमगढ़ समेत अलग-अलग जिलों में दबिश देकर किया गिरफ्तार.

पकड़े गए आरोपी.
पकड़े गए आरोपी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 8:19 PM IST

आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश एटीएस ने फर्जी आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. अलग-अलग जिलों में दबिश देकर सरगना समेत 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया. इनमें से 3 आरोपी आजमगढ़ के रहने वाले हैं. गिरोह ने कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा था. गैंग के सदस्य जाली दस्तावेज तैयार करके रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों को देते थे. इन कागजातों के जरिए वे खुद को भारतीय बताते थे.

एटीएस को पिछले कुछ महीनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि यूपी के आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मऊ, औरैया सहित पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, कोलकाता, बिहार के लखीसराय और कटिहार, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जनसेवा केंद्रों के कुछ संचालक अवैध तरीके से फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं. ये संचालक वीपीएन और रिमोट सिस्टम का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली नागरिकों के लिए भारतीय आधार कार्ड तैयार करके उन्हें देते थे.

यूपी एटीएस ने की कार्रवाई.
यूपी एटीएस ने की कार्रवाई. (Photo Credit; ETV Bharat)

फर्जी दस्तावेजों के जरिए कर रहे थे घुसपैठ : गिरोह के सदस्य पहले से बने आधार कार्डों में गलत संशोधन कर देते थे. इसके जरिए रोहिंग्या समेत कई विदेशी नागरिक पासपोर्ट भी हासिल कर ले रहे थे. फर्जी आधार कार्डों के जरिए विदेशी नागरिक भारत में घुसपैठ कर रहे थे. वे सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे थे. यहां तक कि नागरिकता संबंधी दस्तावेज भी हासिल कर ले रहे थे. इसके एवज में वे गिरोह को भारी रकम अदा करते थे.

एटीएस ने मंगलवार को दर्ज किया था मुकदमा : गिरोह के सदस्य अवैध रूप से जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और शपथ पत्र तैयार कराते थे. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर नए आधार कार्ड बनवा दिए जाते थे या पुराने कार्डों में संशोधन कर दिया जाता था. एटीएस ने बीते मंगलवार को सुसंगत धाराओं में लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में दबिश डालकर अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फिंगर स्कैनर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, फर्जी भारतीय दस्तावेज और बने हुए आधार कार्ड बरामद किए गए हैं. एटीएस के अनुसार गैंग के सदस्य दलालों के जरिए ऐसे लोगों से संपर्क करते थे जिनके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं है.

ये आरोपी किए गए गिरफ्तार : गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहम्मद नसीम पुत्र अब्दुल करीम मंदे निवासी आजमगढ़, मोहम्मद शाकिब पुत्र अबरार अहमद मंदे निवासी आजमगढ़, विशाल कुमार पुत्र भीमराज निवासी ग्राम भदाव पोस्ट मालतारी थाना बिलरियागंज आजमगढ़, हिमांशु राय पुत्र हीरा राय निवासी ग्राम सरसेना पो. छपरा मऊ, सलमान अंसारी पुत्र महबूब हसन इंदिरा बिहार खौ खौरा कॉलोनी गाजियाबाद, गौरव कुमार गौतम पुत्र पन्नेलाल निवासी जुआ बिधुना औरैया, राजीव तिवारी पुत्र अवधेश तिवारी निवासी चौरी चौरा गोरखपुर, मृत्युंजय गुप्ता पुत्र श्रीकृष्ण गुप्ता निवासी ग्राम मदापुर समसपुर थाना घोसी मऊ शामिल हैं.

एटीएस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ आवश्यक है. इसके लिए कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा. रिमांड पर मिलने के बाद इस गिरोह से जुड़े और भी लोगों के नाम उजागर होने की संभावना है.

