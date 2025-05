ETV Bharat / state

उन्नाव से रोहिंग्या युवक गिरफ्तार; बिना वीजा-पासपोर्ट म्यांमार से भारत आया था, नकली डीएल और आधार कार्ड मिला - ROHINGYA MOHD SAHIL ARRESTED

कानपुर पुलिस ने तीन घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद खुलासा किया. ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 6:27 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 6:35 PM IST 3 Min Read

उन्नाव: गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को उस वक्त हड़कम्प मच गया, जब पता चला कि यहां पर झुग्गियों में एक म्यामार का रहने वाला रोहिंग्या अपने परिवार के साथ रह रहा है. कानपुर पुलिस ने लगभग तीन घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद इस बात का खुलासा किया. कानपुर नगर एसीपी आशुतोष यादव ने बताया कि मोहम्मद साहिल ने पुलिस को बताया कि वह ग्राम शिद्दर फरा कयंम डेंग, मंगडो शहर (आइकब), म्यांमार का रहने वाला है. इस समय वह उन्नाव में मनोहर नगर पानी टंकी के पास शुक्लागंज में परिवार के साथ रहता है. वर्ष 2013-14 में वह म्यांमार से बांग्लादेश में शरण लेने के लिए परिवार के साथ निकला था. कानपुर नगर एसीपी आशुतोष यादव (Video Credit- ETV Bharat) उन्होंने बताया कि वह नदी के रास्ते नांव में बैठकर वह परिवार के साथ बांग्लादेश के काक्स एस बाजार गया था. काक्स एस बाजार बांग्लादेश पोर्ट के पास शरणार्थी शिविर है. यहां से वह अपने परिवार के साथ असोम चला गया. उस समय उसके साथ 18 से 20 लोग और थे. मोहम्मद साहिल गुवाहाटी असोम से ट्रेन से कानपुर सेंट्रल पहुंचा था.

कानपुर नगर एसीपी आशुतोष यादव ने कहा कि मोहम्मद साहिल के साथ उसके माता-पिता और चार भाई थे. उसकी बहन पहले से ही उन्नाव के शुक्लागंज में रह रही थी. वह उनको लेने सेंट्रल स्टेशन पहुंची थी. कानपुर पहुंचने की तारीख साहिल नहीं बता पाया. उसने बताया कि वह शायद 2017-18 में कानपुर आया था. 2017-18 में कानपुर आया था मोहम्मद साहिल (Photo Credit- ETV Bharat) इसके बाद उसने अपने बहन-बहनोई की मदद से शुक्लागंज के पते पर आधार कार्ड बनवाया. इस आधार कार्ड की मदद से उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया. इसके बाद वह आटो किराये पर लेकर चलाने लगा. उन्नाव में शुक्लागंज के मनोहर नगर में उसकी बहन अपने पति और बच्चों के साथ रह रही थी. यह जानकारी मिलने के बाद कानपुर पुलिस मोहम्मद साहिल को शुक्लागंज के मनोहर नगर ले गई. साहिल ने बताया कि उसकी बहन और उसके परिवार को मिलाकर करीब 10 लोग वहां रहते हैं. पुलिस को मौके पर बहन-बहनोई नहीं मिले. उसके पास से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल फोन बरामद हुआ है. उन्नाव में 10 साल से रह रहा था मोहम्मद साहिल (Photo Credit- ETV Bharat) कानपुर नगर एसीपी आशुतोष यादव ने बताया कि 20 मई को कानपुर के बड़े चौराहे पर पुलिस की टीम जांच कर रही थी. तभी पुलिस ने एक ऑटो चालक को चेक करके उससे पूछताछ की. बातचीत का तरीका संदिग्ध लगा, तो पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान उसके पास से नकली आधार कार्ड भी बरामद किया गया. ये भी पढ़ें- यूपी में बर्ड फ्लू का खौफ; झांसी में सैकड़ों तोतों की मौत, सैंपल भोपाल की लैब में जांच के लिए भेजे गये

Last Updated : May 22, 2025 at 6:35 PM IST