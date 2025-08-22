पन्ना : अपने हीरों, वनों और शैल चित्रों के लिए मशहूर पन्ना में फिर प्राचीन शैल चित्र मिले हैं. दक्षिण वन मंडल के अंतर्गत "खिलसारी की पन्नी" में अति प्राचीन शैल चित्र मिलने का दावा किया जा रहा है. यह खोज प्राकृतिक संरक्षण कार्यकर्ता अजय चौरसिया द्वारा खोजे गए हैं. चट्टानों पर बने यह चित्र गहरे लाल रंग से बनाए गए हैं, जो सदियां बीत जाने के बाद भी आज भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. इनमें सुंदर कलाकृतियां व मानव चित्र बने हुए हैं, जो कई बातों को दर्शा रहे हैं.

लाल रंग से बने हजारों साल पुराने शैल चित्र आज भी सुरक्षित (Etv Bharat)

कल्दा पहाड़ के रहस्य और अति प्राचीन शैल चित्र

पन्ना के कल्दा पहाड़ का जंगल अपने रहस्य के लिए जाना जाता है. यहां की जैव विविधता, हरियाली और मनमोहक नजारे देखते ही बनते हैं. समुद्र तल से 3000 मीटर ऊपर मौजूद ये और इससे बहता सुंदर झरना हर किसी को मन मोह लेता है. इन्हीं पहाड़ियों के नीचे आदिमानव काल के अति प्राचीन शैल चित्र मिले हैं, जो क्षेत्र के लिए गौरव की बात है और अब इनके संरक्षण की अपील की जा रही है.

पन्ना के कल्दा पहाड़ के जंगलों में मिले हैं शैल चित्र (Etv Bharat)

शैल चित्रों को संरक्षण की दरकार

हजारों वर्षों से समय की मार खाकर आज भी ये शैल चित्र अपने रंगों को संजोय हुए हैं. ऐसे में अब इन सुंदर एवं कलाकृतियां को संरक्षण की दरकार है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इन अति प्राचीन शैल चित्रों को देख और समझ सकें. इनके संरक्षण के साथ ही इस क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से भी विकसित किया जा सकता है. दरअसल, लोग यहां अक्सर ट्रैकिंग व पिकनिक के लिए पहुंचते हैं पर बहुत कम लोग यहां के प्राचीन रहस्यों को जानते हैं.

जल्द खुलेगा शैल चित्रों का राज (Etv Bharat)

जल्द खुलेगा शैल चित्रों का राज

पटना तमोली वन समिति के अध्यक्ष व प्राकृतिक संरक्षण विद अजय चौरसिया ने इन शैल चित्रों को खोजा है. खिलसारी की पन्नी नाम क जगह पर चट्टानों के बीच यह चित्र खोजे गए हैं. यह चित्र आज भी गहरे लाल रंग से अंकित हैं. ये करीब 7- 8 की संख्या में मौजूद हैं, जिनमें मानव, फूल व सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही पुरातत्व विभाग की टीमें इनपर काम करेंगी और इनके रहस्य जानेंगी.

शैल चित्रों को संरक्षण की दरकार (Etv Bharat)

सलेहा रेंज ऑफिसर जीतू सिंह बघेल ने बताया, '' यह शैल चित्र बेहद प्राचीन हैं. ये शैल चित्र ग्राम पंचायत घुतेहि अंतर्गत बीजदान खेसारी के पास मिले हैं. इनके संरक्षण के लिए शासन की मदद से जो भी कारगर कदम हो सकते हैं, वह उठाए जाएंगे. इस जगह पर ईको टूरिज्म का अच्छा स्कोप है. इसलिए पहले प्रयोग के तहत यहां पर ईको टूरिज्म भी शुरू किया जा सकता है.''