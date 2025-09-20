ETV Bharat / state

अब रोबोट करेंगे स्पाइन की सर्जरी, मरीज पूरी तरह रहेंगे सुरक्षित, 99.9 प्रतिशत सफलता का दावा

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में पहली बार हुई रोबोटिक्स वर्कशॉप में मौजूद डॉक्टर्स ( Etv Bharat )

September 20, 2025

कानपुर: अब वह दिन दूर नहीं, जब मरीज के स्पाइन की गंभीर सर्जरी देश के सरकारी अस्पतालों में रोबोट करते दिखेंगे. कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज से संबद्ध एलएलआर विभाग में भी आगामी छह माह के अंदर रोबोट से स्पाइन की सर्जरी शुरू होगी. इसके लिए शनिवार को जीएसवीएम मेडिकल कालेज में पहली बार नार्थ इंडिया की स्पाइन रोबोट सर्जरी वर्कशॉप आयोजित हुई. जिसमें देशभर से आए 50 से अधिक न्यूरो सर्जन ने भाग लिया. नॉर्मल सर्जरी से 20 प्रतिशत तक मरीज को खतराः जीएसवीएम मेडिकल कालेज में वरिष्ठ चिकित्सक मनीष सिंह ने बताया कि अभी तक डॉक्टर्स जब स्पाइन से जुड़ी सर्जरी करते थे तो 15 से 20 प्रतिशत तक मरीज को खतरा बना रहता था. सी-आर्म (एक विशेष उपकरण) की मदद से एक्सरे के दौरान 50 से 60 फिल्में लेनी पड़ती थीं. उस समय जो रेडिएशन होता था, उससे डॉक्टर्स व स्टाफ सदस्यों पर कैंसर का खतरा मंडराता था. लेकिन अब रोबोट से सर्जरी के दौरान मरीज और डॉक्टर पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे.