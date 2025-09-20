अब रोबोट करेंगे स्पाइन की सर्जरी, मरीज पूरी तरह रहेंगे सुरक्षित, 99.9 प्रतिशत सफलता का दावा
कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज में पहली बार स्पाइन रोबोटिक्स वर्कशाप हुई, देशभर से आए 50 न्यूरो सर्जन ने लिया हिस्सा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 7:33 PM IST
कानपुर: अब वह दिन दूर नहीं, जब मरीज के स्पाइन की गंभीर सर्जरी देश के सरकारी अस्पतालों में रोबोट करते दिखेंगे. कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज से संबद्ध एलएलआर विभाग में भी आगामी छह माह के अंदर रोबोट से स्पाइन की सर्जरी शुरू होगी. इसके लिए शनिवार को जीएसवीएम मेडिकल कालेज में पहली बार नार्थ इंडिया की स्पाइन रोबोट सर्जरी वर्कशॉप आयोजित हुई. जिसमें देशभर से आए 50 से अधिक न्यूरो सर्जन ने भाग लिया.
नॉर्मल सर्जरी से 20 प्रतिशत तक मरीज को खतराः जीएसवीएम मेडिकल कालेज में वरिष्ठ चिकित्सक मनीष सिंह ने बताया कि अभी तक डॉक्टर्स जब स्पाइन से जुड़ी सर्जरी करते थे तो 15 से 20 प्रतिशत तक मरीज को खतरा बना रहता था. सी-आर्म (एक विशेष उपकरण) की मदद से एक्सरे के दौरान 50 से 60 फिल्में लेनी पड़ती थीं. उस समय जो रेडिएशन होता था, उससे डॉक्टर्स व स्टाफ सदस्यों पर कैंसर का खतरा मंडराता था. लेकिन अब रोबोट से सर्जरी के दौरान मरीज और डॉक्टर पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे.
सटीक सर्जरी में रोबोट कारगर: वर्कशॉप में लखनऊ के केजीएमयू से हिस्सा लेने आए डा.अवधेश यादव ने बताया कि रोबोट से सर्जरी एक सटीक सर्जरी है. इससे मरीज को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा. यह एक एडवांस सिस्टम है और समय की मांग है. आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक की मदद से भी सर्जरी होंगी. जिसके लिए सभी चिकित्सकों को तैयार रहना होगा. जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की डा. आंचल ने कहा, हम डॉक्टर्स के लिए रोबोटिक्स सर्जरी वर्कशॉप का यह दूसरा चरण था. इससे पहले दक्षिण भारत में सर्जरी वर्कशॉप में शामिल होने का मौका मिला था. हालांकि, यहां का अनुभव शानदार रहा. इसका उपयोग बहुत जल्द शुरू होगा. जिसका लाभ कानपुर व आसपास के अन्य जिलों के मरीजों को मिल सकेगा.
