उपलब्धि: रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट कर SMS हुआ देश के चुनिंदा मेडिकल इंस्टीट्यूटस में शामिल

जयपुर: सवाई मानसिंह (एसएमएस) मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग ने सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में पहली बार रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किया है. इसके बाद एसएमएस देश के उन चुनिंदा मेडिकल इंस्टीट्यूट में शामिल हो गया है, जहां रोबोट द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है.

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि मां ने अपने 34 वर्षीय बेटे को किडनी देकर नया जीवनदान दिया है. उन्होंने बताया कि हमारे यहां रीनल यानि किडनी ट्रांसप्लांट पिछले 20-25 सालों से लगातार किया जा रहा है. वर्ष 2015 से कैडेवर ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं. आज हमारे लिए विशेष दिन है क्योंकि पहली बार रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक की गई. डॉक्टर शिवम का कहना है कि रोबोटिक सर्जरी तकनीक से मरीजों को और अधिक सुरक्षित, सटीक और कम तकलीफदेह उपचार मिल सकेगा.

छोटे चीरे से ऑपरेशन: डॉ शिवम का कहना है कि रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट ज्यादा आसान है और मरीज के लिए भी कम दर्दभरा है. पहले किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पेट में चीरा लगाया जाता था. लेकिन रोबोटिक ट्रांसप्लांट में छोटा चीरा लगाकर मरीज में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है. इसमें डॉक्टर सीधे ऑपरेशन नहीं करते बल्कि रोबोटिक आर्म्स के जरिए 3-डी विजन और हाई-डेफिनिशन कैमरे की मदद से सर्जरी करते हैं. पारंपरिक ट्रांसप्लांट की तुलना में इसमें केवल छोटे-छोटे चीरे लगाए जाते हैं. इससे मरीज का कम खून बहता है, दर्द और इंफेक्शन का खतरा कम होता है. मरीज जल्दी स्वस्थ भी हो जाता है.