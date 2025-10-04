ETV Bharat / state

उपलब्धि: रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट कर SMS हुआ देश के चुनिंदा मेडिकल इंस्टीट्यूटस में शामिल

एसएमएस में हुए रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट में एक मां ने अपने बेटे को किडनी डोनेट की है.

Robotic Kidney transplant in SMS
रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 4:23 PM IST

जयपुर: सवाई मानसिंह (एसएमएस) मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग ने सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में पहली बार रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किया है. इसके बाद एसएमएस देश के उन चुनिंदा मेडिकल इंस्टीट्यूट में शामिल हो गया है, जहां रोबोट द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है.

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि मां ने अपने 34 वर्षीय बेटे को किडनी देकर नया जीवनदान दिया है. उन्होंने बताया कि हमारे यहां रीनल यानि किडनी ट्रांसप्लांट पिछले 20-25 सालों से लगातार किया जा रहा है. वर्ष 2015 से कैडेवर ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं. आज हमारे लिए विशेष दिन है क्योंकि पहली बार रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक की गई. डॉक्टर शिवम का कहना है कि रोबोटिक सर्जरी तकनीक से मरीजों को और अधिक सुरक्षित, सटीक और कम तकलीफदेह उपचार मिल सकेगा.

पढ़ें: अब SMS मेडिकल कॉलेज में रोबोट करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट, जल्द शुरू होगी सुविधा

छोटे चीरे से ऑपरेशन: डॉ शिवम का कहना है कि रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट ज्यादा आसान है और मरीज के लिए भी कम दर्दभरा है. पहले किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पेट में चीरा लगाया जाता था. लेकिन रोबोटिक ट्रांसप्लांट में छोटा चीरा लगाकर मरीज में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है. इसमें डॉक्टर सीधे ऑपरेशन नहीं करते बल्कि रोबोटिक आर्म्स के जरिए 3-डी विजन और हाई-डेफिनिशन कैमरे की मदद से सर्जरी करते हैं. पारंपरिक ट्रांसप्लांट की तुलना में इसमें केवल छोटे-छोटे चीरे लगाए जाते हैं. इससे मरीज का कम खून बहता है, दर्द और इंफेक्शन का खतरा कम होता है. मरीज जल्दी स्वस्थ भी हो जाता है.

पढ़ें: एसएमएस अस्पताल में जल्द हड्डियों का इलाज करेगा रोबोट, बनाया ये इतिहास

मरीजों के लिए फायदे:

  1. ऑपरेशन के 24 घंटे के भीतर मरीज चल-फिर सकता है.
  2. अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि घट जाती है.
  3. बड़ी सर्जरी के निशान नहीं रहते, कॉस्मेटिक परिणाम बेहतर होते हैं.
  4. मरीज को जल्दी सामान्य जीवन में लौटने का मौका मिलता है.

सटीकता अधिक: डॉ शिवम का कहना है कि रोबोटिक ट्रांसप्लांट से जटिल सर्जरी भी सुरक्षित रूप से की जा सकती है. पारंपरिक ट्रांसप्लांट में जहां कई बार नसों और रक्त वाहिकाओं को जोड़ने में समय और जोखिम अधिक होता है, वहीं रोबोटिक तकनीक से यह प्रक्रिया ज्यादा सटीक और आसान हो जाती है. फिलहाल देशभर में केवल चुनिंदा बड़े निजी अस्पताल ही यह सुविधा दे रहे हैं. ऐसे में सरकारी स्तर पर इसका शुरू होना मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात होगी.

