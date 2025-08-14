ETV Bharat / state

गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने आज बीजेपी सरकार पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा.

रॉबर्ट वाड्रा का चुनाव आयोग पर बयान
रॉबर्ट वाड्रा का चुनाव आयोग पर बयान (Etv Bharat)
Published : August 14, 2025 at 7:48 PM IST

पंचकूला: पंचकूला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में रॉबर्ट वाड्रा ने आज गुरुवार को माथा टेका. इसके बाद उन्होंने गुरुद्वारे में लंगर सेवा भी की और प्रसाद लिया. इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश में सुख शांति और भाईचारे का माहौल रहे. सरकार जो गलत निर्णय ले रही है, उस पर रोक होनी चाहिए.

"हम जागरूक नहीं हुए तो ये सरकार हमें बांटती रहेगी"

उन्होंने कहा कि यहां आकर प्रार्थना की है कि राहुल और प्रियंका जो मेहनत कर रहे हैं, उससे देश की जनता जागरूक हो. राहुल गांधी की मेहनत को जनता समझे. राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की लापरवाहियों और फर्जीवाड़े के सबूत दिए हैं. अगर अब हम जागरूक नहीं हुए तो ये सरकार गलत तरीके से जीतती रहेगी और लोगों को बांटेगी.

"इलेक्शन कमीशन पूरी जानकारी नहीं दे रहा"

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सबूत के आधार पर बोल रहे हैं, और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है. इलेक्शन कमीशन पूरी जानकारी नहीं दे रहा. वह दबाव में हैं. उन्होंने आगे कहा कि न्यायपालिका हो या अन्य संस्थान, सभी को बीजेपी कंट्रोल कर रही है.

पंचकूला में रॉबर्ट वाड्रा (Etv Bharat)

"मैं 24 बार ईडी के पास जा चुका हूं"

ईडी की कार्रवाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं 24 बार ईडी के पास गया हूं. यह मामला 20 साल पुराना है और सभी जवाब मैंने ईडी को दिए हैं. रॉबर्ट वाड्रा ने कहा मैंने कोई गलत काम नहीं किया है. जब भी मुझे सम्मन भेजते हैं, मैं वहां जाता हूं. ये सरकार मुझे 12 सालों से लगातार परेशान कर रही है.

"एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा"

उन्होंने कहा कि पंजाब में चन्नी जब उम्मीदवार थे, उनको भी परेशान किया गया. एजेंसियों का गलत इस्तेमाल व दुरुपयोग करना गलत है. सरकार जो छुपाना चाहती है, उसको राहुल-प्रियंका संसद में उठाते हैं. जनता अब इलेक्शन कमीशन पर विश्वास खोने लगी है.

