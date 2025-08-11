रायपुर: छत्तीसगढ़ में क्राइम की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. राजधानी रायपुर में तो अब सड़क पर चलना भी सेफ नहीं है. सोमवार 11 अगस्त को दिनदहाड़े एक कारोबारी से 15 लाख रुपये की लूट हो गई. इस घटना के बाद से कारोबारियों में दहशत है. रायपुर पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

पंडरी में बाइक सवार लुटेरों का आतंक: पंडरी थाना क्षेत्र में कारोबारी चिराग जैन अपनी कार से जा रहे थे. इस दौरान कांपा रेलवे फाटक के पास उनसे बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया. 15 लाख रुपये लूट कर वे फरार हो गए. वारदात इतनी सटीक योजना के तहत हुई कि कारोबारी को भनक तक नहीं लगी. अब इस केस में पंडरी पुलिस के साथ एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम केस की जांच कर रही है.

रायपुर में लूट की वारदात (ETV BHARAT)

घटना सोमवार की सुबह लगभग 11 बजे से 11:15 बजे की है. तीन बाइक पर सवार लुटेरों ने एक कारोबारी के बैग में रखे 15 लाख रुपये को लूट लिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और लोगों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है- नरेश पटेल, सीएसपी सिविल लाइन, रायपुर

एक किलोमीटर से कारोबारी का कर रहे थे पीछा: पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी करीब एक किलोमीटर से कारोबारी का पीछा कर रहे थे. जैसे ही बिजनेसमैन चिराग जैन सुनसान िलाके में पहुंचे. तीनों बदमाश उनकी कार में जबरन घुस गए. तीनों ने चेहरा ढका हुआ था.तीनों ने गले में हथियार लगाकर धमकी दी. कारोबारी से तीनों बदमाशों ने कहा कि चुपचाप बैठे रहो वरना मार देंगे. इसके बाद कारोबारी के पास रखे 15 लाख रुपये लेकर वे फरार हो गए.

बिना नंबर की बाइक से लूट की वारदात: कारोबारी ने पुलिस को बताया कि आरोपी जिस बाइक से आए थे. वे बिना नंबर की थी. उस बाइक पर अंग्रेजी में BOSS लिखा हुआ था. इन सब इनपुट के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी है. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है. फुटेज के आधार पर आगे की जांच की जा रही है.

