सराफा कारोबारी से डेढ़ करोड़ रुपए की चांदी की लूट, फ्लैट में घुसकर गन पॉइंट पर वारदात

सराफा कारोबारी से डेढ़ करोड़ रुपए की चांदी की लूट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
रायपुर: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के सुबह करीब 3 बजे एक बड़ी वारदात हुई. उत्तर प्रदेश के आगरा से आए सराफा कारोबारी राहुल गोयल के फ्लैट में दो नकाबपोश लुटेरे घुस गए और बंदूक की नोक पर उन्हें बेहोश कर करीब 86 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए. लूटी गई चांदी की बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

सर्राफा कारोबारी के घर से 86 किलो चांदी की लूट की गई है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे घर में घुसे लुटेरे?: लुटेरों ने तड़के फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया. जैसे ही राहुल गोयल ने दरवाज़ा खोला, लुटेरों ने उनके हाथ खिड़की से बांध दिए और फिर उन्हें बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया.

शिकायत के मुताबिक, 86 किलो चांदी की लूट हुई है. आरोपी रस्सी के सहारे नीचे उतरे हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लुट के बाद क्या हुआ?: लुटेरे चांदी लेकर भाग निकले और जाते-जाते सीसीटीवी कैमरे का DVR भी अपने साथ ले गए, जिससे पुलिस को जांच में परेशानी हो रही है. कारोबारी को सुबह 11 बजे होश आया, तब जाकर पुलिस को सूचना दी गई.

फ्लैट में घुसकर गन पॉइंट पर वारदात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?: घटना के बाद पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया और मौके पर एफएसएल (फॉरेंसिक टीम) और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया. पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अब तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

कारोबारी के पास आगरा से माल आता था. शिकायत के मुताबिक, 86 किलो चांदी की लूट हुई है. आरोपी रस्सी के सहारे नीचे उतरे हैं, फिलहाल आस पास के CCTV समेत टेक्निकल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं- लखन पटले शहर एडिशनल एसपी रायपुर

राहुल गोयल रायपुर में किराए के फ्लैट में रहकर जेवर का कारोबार करते थे. इस वारदात के बाद रायपुर के अन्य सर्राफा कारोबारियों में भी डर का माहौल है.

