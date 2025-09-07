ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा में 8 लाख रुपये की लूट, नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को बनाया निशाना

जांजगीर चांपा के नैला इलाके में बीती रात बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है.

janjgir champa crime news
जांजगीर चांपा क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read

जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ में क्राइम की घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है. प्रदेश में पुलिस अपराध को रोकने के लिए लगातार पेट्रोलिंग और सघन चेकिंग अभियान चला रही है, उसके बावजूद भी अपराधी क्राइम कर फरार हो जा रहे हैं. ताजा मामला जांजगीर चांपा के नैला इलाके से आया है. यहां शनिवार की रात को एक व्यापारी से 8 लाख रुपये की लूट हुई है. घटना की सूचना मिलने के बाद से पुलिस लगातार नैला सहित शहर के सभी इलाकों में अपराधियों को पकड़ने के लिए एक्शन ले रही है.

व्यापारी से 8 लाख रुपये की लूट: जांजगीर नैला नगर पालिका वार्ड क्रमांक 3 में यह घटना हुई है. यहां के सामुदायिक भवन के पास दो नकाबपोश बदमाशों ने कीटनाशक दुकान संचालक को निशाना बनाया. आरोपियों ने दुकान संचालक को अकेला पाकर कट्टा अड़ा दिया और उससे 8 लाख रुपये लूट लिए. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. वारदात की सूचना मिलने पर एसपी विजय कुमार पांडेय, एडिशनल एसपी और कोतवाली थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की धड़ पकड़ के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया.

Janjgir Champa Naila Police Station
जांजगीर चांपा नैला पुलिस चौकी (ETV BHARAT)

व्यापारी को धमकाया और धक्का दिया: पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जैसे ही पीड़ित व्यापारी अरुण कुमार अग्रवाल सामुदायिक भवन के पास पहुंचे. अंधेरे में घात लगाए बदमाशों ने व्यापारी को घेर लिया. उसके ऊपर कट्टा अड़ाया और उसे धमकाया. कीटनाशक व्यापारी अरुण कुमार अग्रवाल को बदमाशों ने धक्का दिया और मौके से फरार हो गए.

Investigation of Janjgir Champa Police
जांजगीर चांपा पुलिस की जांच (ETV BHARAT)

"जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी": पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय और एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच तेज कर दी. जांजगीर चांपा पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा है कि बदमाशों की पतासाजी के लिए पुलिस हर संभव दिशा में जांच कर रही है. गणपति उत्सव के दौरान हुई लूट की इस घटना से जांजगीर चांपा में डर और भय का माहौल है. अब देखना होगा कि पुलिस कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी कर पाती है.

