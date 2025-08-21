ETV Bharat / state

फरीदाबाद में व्यापारी से लाखों की लूट, गाड़ी का शीशा तोड़कर जेवर और नकदी से भरा बैग ले भागे बदमाश - ROBBERY IN FARIDABAD

फरीदाबाद में एक व्यापारी से बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है.

Robbery from businessman in Faridabad
फरीदाबाद में व्यापारी से लाखों की लूट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 21, 2025 at 12:53 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में बदमाशों ने व्यापारी से लाखों रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. व्यापारी के मुताबिक बदमाशों ने उनकी कार के शीशे भी तोड़ डाले. इसकी सूचना व्यापारी ने पुलिस को दी. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है.

फरीदाबाद में व्यापारी से लूट: दरअसल, ये पूरी घटना फरीदाबाद सेक्टर 58 थाना क्षेत्र की है. यहां एक व्यापारी अपनी ज्वेलरी शॉप बंद करने के बाद घर वापस जा रहा था. तभी तीन बदमाश आए, जिनमें से दो पैदल और एक मोटरसाइकिल पर सवार थे. पैदल आ रहे बदमाशों ने व्यपारी की गाड़ी के शीशे को तोड़कर गाड़ी से एक लाख रुपए नगद और सोने-चांदी से भरा बैग लिया और मौके से फरार हो गए.

फरीदाबाद में लूट (ETV Bharat)

गाड़ी का शीशा तोड़कर लूट: इस पूरे मामले में पीड़ित व्यापारी महेश ने बताया "मेरी दुकान पिछले 20 से 25 सालों से फरीदाबाद के गांव सीकरी में है. कभी ऐसी घटना नहीं हुई. बुधवार शाम करीब 7:30 बजे जब मैं अपनी ज्वेलरी शॉप बंद करके अपने घर वापस जाने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठा, इस दौरान दो बदमाश पैदल आए मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया. बदमाश मेरी गाड़ी में रखे हुए बैग को ले लिए और अपने तीसरे साथी को दे दिया, जो कि मोटरसाइकिल पर बैठा था. इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए. बदमाश जो बैग ले गए, उसमें एक लाख रुपए नकद और सोने-चांदी के जेवर थे. मैंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है."

जांच में जुटी पुलिस: वहीं, सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सेक्टर 58 थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि रात करीब 8:00 बजे हमें सूचना मिली थी कि सीकरी गांव में एक व्यापारी से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है. तुरंत सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है. सीसीटीवी खंगाले ले जा रहे हैं. क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर है. जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

