लॉटरी का झांसा देकर लूट करने वाली गैंग के 3 सदस्य दबोचे, बुजुर्ग मॉर्निंग वॉकर को बनाते थे निशाना

सीओ पंकज यादव ने बताया कि यह गैंग सुबह-सुबह मासूम और बुजुर्ग लोगों को आसान शिकार समझकर पर्ची बांटता, पैसा दोगुना करने का झांसा देता और फिर सोने–चांदी के जेवर व नकदी लूटकर फरार हो जाता था. जिले व शहर में सिर्फ एक माह में तीन वारदातों सहित कुल पांच घटनाओं को अंजाम देने वाले इस गिरोह के दो सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर आगरा, शाहगंज निवासी आरोपी सुभाष यादव (32), करण (22) और गौरव उर्फ गोला (28) पुत्र राकेश उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया गया. जबकि दो उनके दो अन्य साथी बंटी पुत्र रज्जो और अमन पुत्र राधेश्याम फरार है.

भरतपुर: शहर और आसपास के इलाकों में लोगों को लॉटरी का लालच और सम्मोहन का जाल बिछाकर लूटने वाले उत्तर प्रदेश, आगरा के शातिर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. थाना मथुरागेट पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को दबोच लिया, जिनके कब्जे से हथियार, पर्चीनुमा थैलियां, मोबाइल और बिना नंबरी बाइक बरामद की गई है.

ऐसे देते थे वारदात को अंजाम: सीओ पंकज यादव के अनुसार गिरोह के सदस्य हर बार दो मोटरसाइकिलों पर चार लोग सवार होकर आगरा के शाहगंज से अलसुबह निकलते और सुबह 5 से 6 बजे के बीच भरतपुर व आसपास के इलाकों में वारदात को अंजाम देते. ये लोग लॉटरी के नाम पर पर्ची बांटते और लोगों को पैसा दोगुना करने का झांसा देते. लालच में फंसकर कई लोग अपनी सोने की अंगूठी, चैन जैसी कीमती चीजें दांव पर लगा देते. सीओ यादव ने बताया कि तलाशी के दौरान पुलिस को एक काले रंग के पिट्ठू बैग से 315 बोर का देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, खाकी रंग की पर्चीनुमा छोटी थैलियों का गुच्छा, दो ओप्पो कंपनी के मोबाइल फोन और एक बिना नंबरी मोटरसाइकिल मिली है.

सम्मोहन कर भी लूटते थे आरोपी: उन्होंने बताया कि इसके बाद ये बदमाश लॉटरी नंबर न निकलने का बहाना बनाकर जेवर और नकदी लेकर भाग जाते. गिरोह के अन्य सदस्य मौके पर नकली लॉटरी जीतते हुए दिखते, जिससे राहगीर भी झांसे में आ जाते. कई बार आरोपी सम्मोहन का इस्तेमाल कर पीड़ितों को लूटते थे. इनका मुख्य निशाना बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं होते. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों पर चोरी, लूट, जुआ और चीटिंग जैसे कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं. गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना मथुरागेट पर मामला दर्ज किया गया है. फरार आरोपी बंटी और अमन की तलाश जारी है.