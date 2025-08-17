गुरुग्राम: शनिवार की शाम गुरुग्राम के मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में लूट की घटना सामने आई. शीतला माता रोड पर शाम करीब 6 बजे मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में 4 से 5 हथियारबंद लुटेरे घुसे और वहां मौजूद दो लोगों को हथियार से चोट मार कर नकदी और सोने की ज्वेलरी लूट कर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने सीसीटीवी के DVR को भी कब्जे में ले लिया है.

गुरुग्राम मणप्पुरम गोल्ड लोन ऑफिस में लूट: साइबर सिटी गुरुग्राम के शीतला माता रोड स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन की शाखा से शनिवार शाम ऑडिटर बनकर आए पांच हथियारबंद बदमाश बंदूक की नोक पर करीब 8 लाख रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए. गुरुग्राम पुलिस नकदी और ज्वेलरी दोनों की लूट मानकर मामले की जांच कर रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

गुरुग्राम के मणप्पुरम गोल्ड लोन ऑफिस में लूट (Etv Bharat)

पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी: गुरुग्राम पुलिस ने बदमाशों की तलाश में सभी मुख्य मार्गों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं. इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने जांच के लिए वहां लगे सीसीटीवी के DVR को अपने कब्जे में ले लिया है. इस घटने में गुरुग्राम के सेक्टर-5 थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

दो के साथ मारपीट कर किया घायल: गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, शनिवार शाम करीब 6 बजे मणप्पुरम गोल्ड लोन की शाखा में एक सुरक्षा गार्ड और दो अन्य कर्मचारी मौजूद थे. उस समय शाखा बंद होने वाली थी, तभी दो लोग शाखा के अंदर आए. उन्होंने खुद को ऑडिटर बताया और दो मिनट बाद ही दो-तीन और लोग शाखा के अंदर आ गए. इसके तुरंत बाद उन्होंने बंदूक की नोक पर लूटपाट शुरू कर दी और करीब 8 लाख रुपये की लूट को अंजाम दिया. इस दौरान वहां मौजूद दो लोगों को जाते जाते चोट मारकर घायल भी कर दिया.

सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान: बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक पर आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ियां दूर खड़ी कर दी थीं. उन्होंने सिर्फ़ 10 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दे दिया. बदमाशों के जाने के बाद, शाखा के कर्मचारियों ने सेक्टर-5 थाना पुलिस को सूचना दी. थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंची जांच शुरू कर दी. इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए बदमाशों की पहचान की जा रही है. इसके अलावा शहर में कई जगहों पर नाकेबंदी की गई है. दिनदहाड़े हुई डकैती के बाद पुलिस पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है.

ये भी पढ़ें- साइबर अपराध को लेकर नूंह पुलिस अलर्ट, 16 ठग गिरफ्तार, 10 मोबाइल फोन, 24 सिम सहित कई चीजें बरामद - NUH CYBER THUGS ARRESTED