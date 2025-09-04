ETV Bharat / state

दुर्ग के चरोदा में ज्वेलरी शॉप में घुसे 2 लुटेरे, दुकान मालिक की सूझबूझ से बच गई दुकान - ROBBERS ENTERED JEWELLERY SHOP

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रायपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया.

DURG CRIME
दुर्ग लूट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 4, 2025 at 7:03 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 7:29 AM IST

दुर्ग: चरोदा थाना इलाके मेंं 1 सितंबर की शाम करीब 4 बजे लूट की बड़ी वारदात की कोशिश हुई. 2 नकाबपोश युवक बंदूक लेकर स्थानीय ज्वेलरी शॉप में घुस गए. बदमाशों ने दुकान संचालक नितेश जैन को डरा धमकाकर उनसे पैसों और जेवरात की मांग की.

ज्वेलरी शॉप में घुसे लुटेरे: ज्वेलरी दुकान के संचालक नितेश जैन ने बहादुरी का परिचय देते हुए बदमाशों का डटकर मुकाबला किया. लुटेरों को जब लगा कि दुकान का संचालक उनकी बंदूक से नहीं डर रहा तो वो दुकान से भाग निकले. चरोदा पुलिस ने बताया कि दुकान संचालक ने बड़ी बहादुरी से लुटेरों का सामना किया. बदमाशों को जब लगा कि उनकी दाल यहां गलने वाली तो वो भाग निकले.

दुर्ग पुलिस (ETV Bharat)

दुकानदार की बहादुरी से बची दुकान: दुकान संचालक नितेश जैन ने बताया कि बदमाशों ने उनको हथियार के दम पर डराने धमकाने की कोशिश की. बदमाशों की धमकी के आगे झुकने के बजाए नितेश ने उनको पकड़ने की कोशिश की. लुटेरों के जब लगा कि वो पकड़े जा सकते हैं तो वो हथियार लहराते हुए भाग निकले.

DURG CRIME
दुर्ग में चोरी के आरोपी (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात: जिस वक्त दोनों लुटेरे दुकान में हथियार लेकर घुसे वक्त दुकान का सीसीटीवी चालू रहा. पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पीड़ित दुकानदार ने घटना की शिकायत भिलाई तीन नंबर थाने में दर्ज कराई. दुर्ग पुलिस के आला अफसर अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को तलाश रहे हैं.

रायपुर से एक आरोपी गिरफ्तार: चरोदा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही दूसरा आरोपी भी पकड़ा जाएगा.

कैसे गिरफ्त में आया बदमाश: दरअसल रायपुर में बदमाशों ने युवक से 4500 की लूट की वारदात को अंजाम दिया. लुटेरे को राहगीरों ने पकड़ने की कोशिश की. एक बदमाश तो भागने में कामयाब रहा जबकि दूसरा पकड़ा गया.


ऐसे हुआ खुलासा: रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की. आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में चरोदा और रायपुर दोनों जगह लूट की वारदात में शामिल होने की बात कबूल की. वहीं उसका साथी अब भी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि चरोदा में संचालक की सूझबूझ से लूट का प्रयास विफल हुआ. रायपुर की घटना के बाद एक आरोपी पकड़ा गया है और दूसरा जल्द ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

