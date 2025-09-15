चलती ट्रेन में महिला इंजीनियर का बैग लूटा, छीना तो नीचे धकेला; 6 साल बाद लुटेरे को उम्र कैद की सजा
बरेली की महिला काठगोदाम एक्सप्रेस से जा रही थीं उत्तराखंड, जिला कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोषी पर 2 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 5:53 PM IST
बरेली: ट्रेन में सफर कर रही महिला इंजीनियर का सामान लूटने और गंभीर रूप से घायल करने वाले लुटेरे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 2 लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. दोषी ने 2016 में बरेली से काठगोदाम जा रही ट्रेन में सवार महिला यात्री का बैग लूट कर फरार हो गया था.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि बरेली की रहने वाली जागृति शर्मा उत्तराखंड की एक कंपनी में इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रही थी. जागृति शर्मा 19 अगस्त 2016 को इज्जत नगर रेलवे स्टेशन से काठगोदाम ट्रेन में सवार होकर लाल कुआं जा रही थी. ट्रेन जैसे ही भोजीपुरा रेलवे स्टेशन से आगे चली तभी एक युवक ट्रेन में सवार हुआ. युवक ने चलती ट्रेन से जागृति शर्मा का बैग लूट कर भागने लगा. जब जागृति शर्मा ने विरोध किया तभी बैग की छीनाझपटी में वह ट्रेन से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई. जानकारी मिलते ही महिला को पुलिस ने इलाज के लिए निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था. इसके साथ ही अज्ञात लुटेरे के खिलाफ बरेली सिटी जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.
जीआरपी थाने की पुलिस ने लुटेरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जब जांच शुरू की तो पता चला कि भोजीपुरा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव के रहने वाले राहुल गिहार ने महिला इंजीनियर के बैग को चलती ट्रेन से लूटा था. इसके बाद जीआरपी थाने की पुलिस ने राहुल गिहार को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट गया बैग बरामद कर जेल भेजा था. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 7 की अदालत में 13 गवाह पेश किए गए. गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को कोर्ट ने राहुल गिहार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
