राजसमंद: शहर में राजनगर थाना क्षेत्र में फोरलेन पर रामेश्वर महादेव मंदिर के पास देवथड़ी कट पर रोडवेज बस ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया. हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. एक्सीडेंटल जोन बन चुके इस स्थल को लेकर लोग आक्रोशित हो गए और हाइवे पर जाम लगा दिया. सूचना पर राजनगर थाने के बाद पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह राव भी मौके पर पहुंचे. शव को आरके जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया गया है. आक्रोशित लोग 5 घंटे से धरने पर बैठे हैं. धरना दे रहे लोगों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं.

राजनगर थाना प्रभारी सवाईसिंह ने बताया कि देवथड़ी निवासी सुरेश (48) पुत्र वजेराम कुमावत धोइंदा से देवथड़ी की तरफ जा रहा था. तभी फोरलेन कट पर रूका. तभी पीछे की तरफ से राजसमंद डिपो की रोडवेज बस आई, जिसने खड़े बाइक सवार सुरेश कुमावत को कुचल दिया. बाइक बस के नीचे फंस गई और काफी दूरी तक घसीटती हुई गई. बस के नीचे फंसे बाइक सवार युवक को बाहर निकालने में भी काफी परेशानी हुई. घायल को आरके जिला चिकित्सालय पहुंचा दिया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

हादसे के बाद बड़ी तादाद में आक्रोशित लोग मौके पर एकत्रित हो गए. लोग बोले कि इस जगह पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन हाइवे ऑथोरिटी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. प्रशासन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा है. थाना प्रभारी सवाईसिंह के साथ राजनगर थाने ने मौके पर से जाम खुलवाया और यातायात को एकतरफा कर दिया. राजसमंद पुलिस उप अधीक्षक विवेकसिंह राव आक्रोशित लोगों से समझाइश के कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह एक्सीडेंटल जोन बन चुका है, जिसको लेकर उचित उपाय करें.

वृद्ध मां-पत्नी व बच्चे हो गए बेसहारा: सुरेश कुमावत ग्रेनाइट फैक्ट्री में मजदूरी कर घर परिवार का गुजारा चला रहा था. परिवार में वृद्ध मां गंगाबाई, पत्नी कमलादेवी (45), पुत्र सागर (23), जीगर (18) एवं पुत्री जुली (16) बेसहारा हो गए. मृतक के पिता का पहले ही निधन हो गया था. इस कारण अब परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं. शव फिलहाल आरके जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में है.

नौकरी व परिवार को सहायता राशि की मांग: कुमावत समाज रूण पछोर चौकी अध्यक्ष सुन्दरलाल कुमावत व भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत ने बताया कि यह हादसा हाइवे ऑथोरिटी के लापरवाही से हुआ. पहले फोरलेन के कट सही थे, मगर अब कट बदल दिए. जिसकी वजह से लोगों को गलत साइड में जाकर घूमना पड़ता है. हादसे में युवक की मौत के बाद परिवार पर आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. इसलिए परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. ये मांग पूरी नहीं होने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे. फिलहाल पुलिस उप अधीक्षक के माध्यम से परिवार व समाज की मांग से अवगत कराया गया है.