ETV Bharat / state

हरिद्वार में बड़ा सड़क हादसा, ट्रांसफॉर्मर से टकराई रोडवेज बस, मची अफरा तफरी

हरिद्वार: उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला हरिद्वार जिले का है. यहां हरिद्वार लक्सर मार्ग पर रोडवेज की एक बस बिजली के ट्रांसफॉर्मर से जा टकराई. बस के ट्रांसफॉर्मर में टकराने के बाद अफरा तफरी मच गई.

हरिद्वार में आज लगभग 11 बजकर 20 मिनट पर हरिद्वार लक्सर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया. स्थानीय लोगों ने बताया रोडवेज बस के ड्राइवर को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने से वह अपना संतुलन बस से खो बैठा. जिसकी वजह से रोडवेज की बस अचानक बिजली के पोल को तोड़ते हुए ट्रांसफार्म में जा घुसी. जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस पूरी तरह से यात्रियों से भरी हुई थी. अचानक बस पोल से टकराने के कारण उसमें करंट दौड़ पड़ा. जिससे बस में अफरा तफरी मच गई. इस दौरान सभी यात्री बस से निकलने की कोशिश करने लगे. जिसके कारण कुछ यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

घटना की जानकारी आनन फानन में पुलिस को दी गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने हालात पर काबू पाया. ड्राइवर की हालत को देखते हुए उसे स्थानीय लोगों की मदद से हॉस्पिटल भेजा गया है. रोडवेज बस में बच्चे, महिला बुजुर्ग बड़ी संख्या में सवार थे.