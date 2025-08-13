ETV Bharat / state

जौनपुर में रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत; मासूम बच्ची सहित 5 की मौत, दर्जनभर से ज्यादा घायल

एसपी डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि करीब एक दर्जन से ज्यादा लोगों को हल्की चोटे आई हैं. जिनको सीएचसी में भर्ती कराया गया है.

जौनपुर में रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत.
जौनपुर में रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत.
Published : August 13, 2025 at 7:38 AM IST

Updated : August 13, 2025 at 7:44 AM IST

जौनपुर: रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने हुई भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई है. इनमें दो महिलाएं, दो पुरुष और 5 साल की एक बच्ची शामिल है. वहीं, दर्जनभर से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल और स्थानीय सामुदायिक केंद्र में चल रहा है. एक व्यक्ति गंभीर घायल है, जिसे इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. यह सड़क दुर्घटना खेतासराय थाना क्षेत्र में गुरैनी बाजार के पास मंगलवार देर रात हुई.

जानकारी के मुताबिक, जौनपुर से सवारियों से भरी अनुबंधित रोडवेज बस किसी कारणवश रांग साइड आ गई थी, इसी दौरान सामने से आ रही ट्रक से भीषण टक्कर हो गई. हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए. घटना की सूचना पर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र, एसपी डॉ. कौस्तुभ सहित जिले के तमाम आलाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली. घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं.

जौनपुर में सड़क हादसा.

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि रोडवेज बस जौनपुर से शाहगंज की तरफ जा रही थी. जैसे ही यह बस जनपद जौनपुर के खेतासराय के गुरौनी बाजार पहुंची, सामने से आ रही ट्रक से भिड़ंत हो गई. हादसे में 4 लोगों की मृत्यु की सूचना है. घायलों का इलाज चल रहा है. जानकारी के मुताबिक, बाद में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है. हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है.

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया रोडवेज बस के रांग साइड आने को घटना का कारण माना जा रहा है, लेकिन इसकी पूरी जांच कराई जाएगी. दुर्घटना को लेकर जांच कमेटी बना दी गई है. जल्द ही हादसे का सही कारण पता चलेगा.

जौनपुर पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि करीब एक दर्जन से ज्यादा लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिनको पास के सीएचसी और पीएचसी में इलाज के लिए भेजा गया है. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया गया. फिलहाल, दोनों वाहनों को हटाकर आवागमन सुचारू कर दिया गया है.

