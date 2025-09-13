ETV Bharat / state

बारिश से सड़कें बंद, किसानों की फसलें प्रभावित, मंडियों में भी दिखा आपदा का असर

उत्तराखंड में बारिश के कारण कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं. इसका असर फसलों पर भी दिखाई देने लगा है.

बारिश से सड़कें बंद, किसानों की फसलें प्रभावित (PHOTO- ETV Bharat)
देहरादून: उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई पहाड़ी क्षेत्र मुख्य नगरों से कट गए हैं. इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है, जिन्हें अपने उत्पाद बाजारों तक पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पिछले करीब एक महीने से राज्य में हो रही भारी बारिश के कारण यही स्थिति बनी हुई है. खास बात यह है कि तमाम मार्ग खुलने और फिर बार-बार बंद होने के कारण किसानों की दुश्वारियां और भी बढ़ गई है.

प्रदेश में अगस्त का महीना भारी बारिश वाला रहा और इस दौरान राज्य में खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्र की रिकॉर्ड सड़कें या तो क्षतिग्रस्त हो गई या फिर भूस्खलन के चलते पूरी तरह से तबाह हो गई. इन हालातों ने पर्वतीय क्षेत्रों को मैदानी जिलों से अलग-थलग कर दिया. इससे न केवल कई पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचना नामुमकिन सा हो गया तो वहीं इससे खेती और बागवानी पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है. स्थिति यह रही कि ना तो पर्वतीय क्षेत्र के तमाम उत्पादों को मैदानी जिलों में तमाम मंडियों तक पहुंचाया जा सका और ना ही पर्वतीय क्षेत्र की खाद्य से जुड़ी डिमांड को ही पूरा किया जा सका.

बारिश से सड़कें बंद, किसानों की फसलें प्रभावित (VIDEO- ETV Bharat)

सेब और नाशपाती की बागवानी बर्बाद: देहरादून की सबसे बड़ी सब्जी- फल मंडी में भी इसका असर दिखाई दिया. यहां पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले किसान अपनी फसल के सही दाम पाने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए. वैसे तो पर्वतीय क्षेत्रों से टमाटर और 12 महीने वाली तमाम सब्जियों पर इसका असर पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी बागवानी करने वाले किसानों को रही. खासकर सेब की पेटियों को मंडियों तक पहुंचाना किसानों के लिए मुश्किल रहा. इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में नाशपाती की बागवानी भी बर्बाद होती दिखी.

फसलों के सही दाम नहीं मिलने से खफा किसान: ईटीवी भारत ने देहरादून की सबसे बड़ी निरंजनपुर मंडी में पहुंचकर हालात को जानने की कोशिश की. यहां हमने ऐसे कई किसानों को देखा जो पर्वतीय क्षेत्रों से आए थे और अपनी फसलों के सही दाम न मिलने से खफा भी थे. यह स्थिति तब है जब सरकार सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते तक कई जगह की सड़क खोलने का दावा कर रही है. किसानों का कहना है कि इस बार सेब की पैदावार बेहद अच्छी थी और वह इस बार उत्साहित थे कि उन्हें बाजार में सेब के अच्छे दाम मिल सकेंगे. लेकिन अगस्त महीने में हुई भारी बारिश ने किसानों को बर्बाद करके रख दिया.

फसलों के मंडियों तक पहुंचने में दिक्कत: मंडी में उत्तराखंड के सेब की आपूर्ति में तो कमी आई ही है. इसके अलावा हिमाचल का सेब भी वहां आई प्राकृतिक आपदा के कारण इस बार प्रदेश की मंडियों में कम ही पहुंच पाया है. बड़ी बात यह है कि कई दिनों तक सड़कें बंद होने के कारण जिलों में ही फसल के डंप होने के कारण इनकी गुणवत्ता में भी कमी आई है. खासतौर पर सेब की क्वालिटी खराब हुई है और इसके कारण किसानों को इसके सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं. उधर, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें पूरी तरह से ना खुलने के कारण बड़े ट्रक भी नहीं जा पा रहे हैं, जिस कारण छोटी गाड़ियों में ही फसलों को मंडियों तक पहुंचा जा रहा है. जिसके कारण इनका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है और किसानों का मुनाफा कम.

सेब कारोबारियों को बड़ा नुकसान: पहाड़ों पर रिवर्स पलायन करते हुए ऐसे कई युवा भी हैं जो खेती, बागवानी को तरजीह देते हुए इस दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं. लेकिन इस बार उन्हें भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है और अब उनका मनोबल भी गिर रहा है. किसानों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सेब का कारोबार होता है. इसके बावजूद सरकार ने कोल्ड स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में नहीं की है. इसके अलावा सड़कें बंद होने के बाद किसानों की फसल कैसे बाजार तक पहुंचेगी? इस पर भी कोई एक्शन प्लान सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दिया. नतीजा यह रहा कि इस बार की बारिश में किसानों को बर्बाद करके रख दिया.

रास्ते बंद होने से नहीं पहुंच रहा सामान: उधर दूसरी तरफ निरंजनपुर मंडी के आढ़ती अजगर अली भी मानते हैं कि इस बार किसानों को बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है और सेब की फसल के ठीक समय पर मंडी तक नहीं पहुंचने और सही ट्रांसपोर्टेशन ना होने के कारण गुणवत्ता में भी कमी आई है, जिसकी कीमत किसानों को चुकानी पड़ी है. इसके अलावा वह कहते हैं कि क्योंकि रास्ते बंद हैं इसलिए जो खपत पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न सब्जियों और फलों की होती थी, उसमें भी कमी आई है और सामान पर्वतीय क्षेत्रों तक भी नहीं पहुंच पा रहा.

अभी फिलहाल सरकार किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर रही है. लेकिन किसान मानते हैं कि अकेले सेब का ही उत्तरकाशी जिले में करोड़ों का कारोबार होता है. इस तरह करोड़ों रुपए का नुकसान अकेले बागवानी के क्षेत्र में ही हो चुका है. इसके अलावा बाकी किसानों को भी अपनी खेती बर्बाद होने के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

फिलहाल, कृषि विभाग और बागवानी को देखने वाले उद्यान विभाग की तरफ से अब तक हुए नुकसान का आकलन करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि किसानों को उसकी भरपाई करना मुमकिन नहीं है, लेकिन नुकसान का आकलन करते हुए कुछ राहत देने का प्रयास होने का दावा किया जा रहा है.

उत्तराखंड में कहां-कहां होता है सेब का उत्पादन: बता दें कि उत्तराखंड में करीब 25,785 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की बागवानी होती है. यहां लगभग 62 हजार मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है. राज्य में उत्तरकाशी जिले में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है. इसके अलावा देहरादून के चकराता, कालसी क्षेत्र, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में भी सेब का उत्पादन होता है.

