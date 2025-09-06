गणेश विसर्जन को लेकर रोडमैप तैयार, 8 सितंबर को निकाली जाएगी झांकी, इन रास्तों पर जानें से बचे

रायपुर : रायपुर में हर साल की तरह इस साल भी गणेश विसर्जन को लेकर व्यापक तैयारी की गई है. 8 सितंबर को गणेश झांकी और विसर्जन होगा. गणेश झांकी और विसर्जन को देखते हुए भीड़भाड़ और ट्रैफिक से बचने के लिए ट्रैफिक विभाग ने रोड मैप जारी किया है. ताकि आम जनता बिना किसी ट्रैफिक के अपने गंतव्य तक पहुंच सके.
किन रास्तों पर जाने से बचें : गणेश झांकी की शुरुआत तेलघानी नाका से होगी. झांकी राठौर चौक, गुरूनानक चौक, एमजी रोड, शारदा चौक, जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड होकर सदर बाजार मार्ग से कंकालीपारा, पुरानीबस्ती मार्ग, होकर लाखेनगर चौक से सुन्दर नगर मार्ग होकर रायपुरा चौक (अंडरब्रिज) से महादेव घाट तक जाएगी.
झांकी और विसर्जन के दौरान परिवर्तित मार्ग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
गणेश विसर्जन चल समारोह (झांकी) मार्ग पर सुगम व्यवस्था के लिए रात 8 बजे से सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.झांकी मार्ग से होकर आवागमन करने वाले वाहन चालक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए डायवर्ट रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं.
डायवर्ट रोड गणेश झांकी के लिए निर्धारित रूट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
01- महादेव घाट में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान रायपुरा से अमलेश्वर की ओर आवागमन करने वाले वाहनों को खारून नदी पुल के ऊपर से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इस मार्ग से आवागमन करने वाले वाहन भाठागांव, काठाडीह, दतरेंगा होकर आवागमन कर सकेंगे.
झांकी और विसर्जन के दौरान परिवर्तित मार्ग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
02- तेलीबांधा-शास्त्री चौक से जीई रोड होकर टाटीबंध की ओर जाने वाले वाहन शास्त्री चौक से कालीबाड़ी, पचपेड़ी नाका से रिंग रोड 01 होकर आवागमन कर सकेंगे. फाफाडीह चौक से स्टेशन रोड, चौबे कालोनी, समता कालोनी होकर आवागमन कर सकेंगे.
तेलीबांधा से शास्त्री चौक से जाने वाले वाहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
03- खमतराई-फाफाडीह होकर आवागमन करने वाले वाहन चालक रिंग रोड 02 होकर आवागमन कर सकते हैं.04- धमतरी रोड पचपेड़ी नाका होकर रेल्वे स्टेशन मेकाहारा आवागमन करने वाले वाहन चालक कालीबाड़ी चौक, शास्त्री चौक, मरही माता चौक होकर आवागमन कर सकते हैं.
खमतराई फाफाडीह होकर जाने वाले रोड (ETV BHARAT CHHATTISGARH) कहां रहेगी पार्किंग व्यवस्था ? धमतरी रोड पचपेड़ी नाका से जाने वाले वाहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
01- तेलीबांधा, पंडरी, राजा तालाब क्षेत्र के श्रद्वालुगण जो गणेश विसर्जन चल समारोह (झांकी) दर्शन हेतु आएंगे. वे अपना वाहन शहीद स्मारक भवन के पास पार्क कर सकते हैं.
8 सितंबर को निकाली जाएगी झांकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
02- कटोरा तालाब, टिकरापारा क्षेत्र के श्रद्वालुगण जो गणेश विसर्जन चल समारोह (झांकी) दर्शन के लिए आएंगे. वे अपना वाहन गांधी मैदान के पास पार्क कर सकते हैं.03 - मठपारा, पुरानी बस्ती क्षेत्र के श्रद्वालु जो गणेश विसर्जन चल समारोह (झांकी) दर्शन के लिए आएंगे. वे अपना वाहन धरना स्थल इंडोर स्टेडियम के पास पार्क कर सकेंगे.
गणेश विसर्जन को लेकर रोडमैप तैयार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
04-आश्रम, लाखेनगर, समता चौबे कॉलोनी क्षेत्र के श्रद्वालु जो गणेश विसर्जन चल समारोह (झांकी) दर्शन के लिए आएंगे वे अपना वाहन ईदगाह भाठा मैदान/नवीन मार्केट में पार्क कर सकेंगे.
