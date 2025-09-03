ETV Bharat / state

76 साल से एमसीबी के बडेरा गांव में सड़क समस्या, सरकार ने नहीं सुनी तो ग्रामीण कर रहे निर्माण - ROADLESS VILLAGES IN CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ मे सरकार लगातार विकास के दावे कर रही है. कई ऐसे इलाके हैं जहां अब भी सड़क नहीं पहुंच पाई है.

Bad condition of Badera village
सिस्टम की अनदेखी का शिकार बडेरा गांव (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2025 at 5:21 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : सरकार और सिस्टम से आम जनता को काफी उम्मीदें होती है लेकिन जब यह उम्मीदें टूटती है तो आम आदमी कुछ भी कर गुजरने का जज्बा लिए मैदान में कूद जाता है. ऐसा ही है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के बडेरा गांव की कहानी. इस गांव में आजादी के 70 साल बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है. लोगों को गर्मी, बारिश और सर्दी में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. यही वजह है कि अब यहां के ग्रामीणों ने खुद मेहनत और मजदूरी कर इस सड़क का निर्माण शुरू किया है.

हर बार कीचड़ में तब्दील होती है सड़क: ईटीवी भारत की टीम यहां के स्थानीय लोगों के बीच पहुंचा और उनका दुख दर्द समझने की कोशिश की. लोगों ने बताया कि हम ग्रामीण हर वर्ष श्रमदान कर सड़क का निर्माण करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में कच्ची सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है.

एमसीबी के बडेरा गांव में विकास प्रभावित (ETV BHARAT)

कई विकास कार्य रुके: स्थानीय लोगों के अनुसार, कई वर्षों से काम कर रहे हैं. जनहित से जुड़े सभी विकास कार्य अवरुद्ध हो गए. आवासीय क्षेत्र में विशेषकर सड़कों की स्थिति जर्जर हो गई. बारिश के बाद इन सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल है. आए दिन इन जर्जर सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं.

बारिश में पैदल चलना भी होता है मुश्किल: ग्रामीण रामचंद्र ने बताया कि बडेरा में पिछले कई वर्षों से सड़क की स्थिति जर्जर बनी हुई है. सड़क निर्माण कराने की मांग को लेकर सरपंच कार्यालय में लोगों ने कई बार आवेदन दिए, परंतु जर्जर सड़क की मरम्मत की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया. लाचार होकर हम ग्रामवासी सड़क पर बने गड्ढों को भरने का बीड़ा उठाया और श्रमदान कर सड़क को चलने लायक बना रहे हैं.

Villagers building roads themselves in Badera village
खुद से सड़क बनाते ग्रामीण (ETV BHARAT)

किसी ने नहीं सुनी तो हम सड़क बनाने में जुटे: बडेरा गांव में 35 घर की बस्ती है. हर एक शख्स ने हाथ में कुदाल और फावड़ा लिया और जुट गया. बडेरा गांव की ओर जाने वाला रास्ता पहाड़ के बीच से बन गया। फिर भी इस पहाड़ी रास्ते को सुधारने की प्रशासन ने कभी जहमत नहीं उठाई. हर साल बारिश में रास्ता खराब हो जाता है.

बारिश के समय पहाड़ी रास्ते की सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती थी. पहाड़ से नीचे उतरने वाला पानी रास्ता खराब कर देता था, जिससे हमें आवागमन में परेशानी होती थी. इस 15 किलोमीटर सड़क को बनाने के लिए भी ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया. उसके बावजूद हमारी किसी ने नहीं सुनी- लखन, स्थानीय ग्रामीण, बडेरा गांव

MCB Badera Village Road
एमसीबी के बडेरा गांव में सड़क बदहाल (ETV BHARAT)

रोड बना रहे हैं क्योंकि कोई मदद नहीं देते हैं. सरपंच से किसी चीज की उम्मीद नहीं है. हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कहीं बाजार आना पड़ता है, और ग्रामीणों को कई दिक्कतें होती हैं. कहीं भी डिलीवरी हो जाती है, और अस्पताल आने-जाने में दिक्कत होती है। इसलिए 15 दिन से ग्रामीण खुद सड़क बना रहे हैं- रामचंद्र, स्थानीय निवासी, बडेरा गांव

MCB Badera Village
एमसीबी का बडेरा गांव (ETV BHARAT)

बडेरा गांव के लोगों को बीते 76 साल में एक अदद सड़क नहीं मिली. यहां के निवासी लगातार परेशानियों को झेल रहे हैं. ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब यहां के लोगों की पीड़ा को दूर करने का काम करती है.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPURROAD PROBLEM IN BADERA VILLAGECG VILLAGE BAD CONDITIONछत्तीसगढ़ में सड़क समस्याROADLESS VILLAGES IN CHHATTISGARH

