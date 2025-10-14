बनारस के धार्मिक स्थलों समेत 187 मकानों-दुकानों पर हर हाल में होगा एक्शन; प्रशासन ने कहा- सर्किल रेट से दोगुना देंगे मुआवजा
दालमंडी में चौड़ी की जानी है सड़क, 17 अक्टूबर तक है नोटिस की मियाद.
October 14, 2025
वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक एक नए रास्ते को खोलते हुए सड़क चौड़ीकरण के लिए दालमंडी को विकल्प के तौर पर सामने रखा गया और अब यहां पर मकान और दुकान मालिकों को नोटिस देकर पीडब्ल्यूडी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है. माना जा रहा है कि 17 अक्टूबर तक नोटिस की मियाद है और पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी.
मुआवजे की धनराशि तय: इसके पहले पीडब्ल्यूडी और वाराणसी प्रशासन ने यह साफ किया है कि अतिक्रमण की जद में आ रहे 187 भवन और कुछ धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई से पहले मुआवजे की धनराशि निर्धारित कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि सर्किल रेट से दो गुना मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा और यह स्पष्ट है इसमें कोई कंफ्यूजन कोई न रखें कि मुआवजा नहीं मिलेगा बल्कि मुआवजा सर्किल रेट से दोगुने की दर पर दिया जाएगा.
दोनों तरफ 8.7 मी चौड़ीकरण: इस बारे में एडीएम एफआर वंदिता श्रीवास्तव और एडीएम सिटी आलोक वर्मा का कहना है कि वाराणसी के दालमंडी में सड़क के बीच से दोनों तरफ 8.7 मी चौड़ीकरण होना है. एडीएम ने बताया की दालमंडी में जिन लोगों के मन में यह संदेह है कि उनको कैसे मुआवजा मिलेगा, चौक थाने के कार्यालय में जाकर पीडब्ल्यूडी के अस्थाई कैंप में अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं.
कार्रवाई हर हाल में: बताया कि अभी तक कार्यालय में कोई भी कागज लेकर नहीं पहुंचा है. कुछ लोग सिर्फ जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं. एडीएम फाइनेंस का कहना है कि मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जो भी लोग किसी शंका में हैं, वह समाधान के लिए अधिकारियों से मिलें. बताया कि मुआवजे के लिए शासन ने बजट जारी कर दिया है और बजट का पैसा भी आ चुका है. इसलिए कोई असमंजस में न रहे कि कार्रवाई नहीं होगी या देरी से होगी. कार्रवाई होगी और हर हाल में होगी. इसके लिए जिन भी लोगों के भवन इस कार्रवाई की जद में आ रहे हैं, वह तत्काल अपने कागजात लेकर कैंप कार्यालय में पहुंचें और मुआवजे की धनराशि का निर्धारण कर जल्द से जल्द उसे लेकर काम आगे बढ़ाएं.
ये दस्तावेज लेकर पहुंचें: बताया कि प्रशासन हर स्तर पर बातचीत करने को तैयार है. कुछ कागजात, जिसमें नगर निगम का पीला कार्ड, बिजली का बिल, खतौनी जो भी उपलब्ध है, उसे लेकर पहुंचें. आगे का रास्ता प्रशासन बताएगा. कहा कि हम वहां मौजूद लोगों की मदद करना चाहते हैं. जिन मकानों में किराएदार हैं, वहां किराएदार और मकान मालिक के बीच आपसी समन्वय से बातचीत करके रास्ता निकाला जाएगा. समय सीमा में कागज लेकर नहीं पहुंचते हैं तो कार्रवाई होगी.
कैंप कार्यालय खुला: वहीं, दालमंडी के चौड़ीकरण के लिए सोमवार को ही चौक थाने में पीडब्ल्यूडी का कैंप कार्यालय दोपहर बाद खोल दिया गया. सुबह 10:00 बजे दाल मंडी से कुछ लोग किसी कैंप कार्यालय में पहुंचे थे और पूछताछ के बाद लौट गए. एक दिन पहले दाल मंडी में 181 भवनों को नोटिस दिया गया है, जिसमें 6 धार्मिक स्थल भी शामिल हैं.
पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह का कहना है कि यह कार्यालय अब नियमित रूप से सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुला रहेगा. हर हाल में लोग यहां पहुंचे और अपनी समस्याओं का समाधान करें. क्योंकि निर्धारित 17 अक्टूबर की तिथि नजदीक है और इस पर काम जल्द शुरू होगा.
