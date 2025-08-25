जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने में यहां की सड़कों का बड़ा योगदान है.लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क आज भी भूली बिसरी बात है. जांजगीर चांपा जिला के भैसमुड़ी गांव के लोगों को मेन रोड तक जाने के लिए आज भी 3 किलोमीटर की कच्ची सड़क पार करना पड़ता है. ग्रामीणों ने सड़क बनवाने की मांग को लेकर कलेक्टर और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है,लेकिन सड़क की सूरत नहीं बदली.





सड़क नहीं कीचड़ का ढेर : आज हम भले ही आजादी की 79वीं वर्षगांठ मना चुके हैं. लेकिन नवागढ़ ब्लॉक का भैसमुड़ी गांव विकास की बांट जोह रहा है. यहां मुख्य मार्ग तक जाने वाली कच्ची सड़क का अब तक डामरीकरण नहीं हो सका है. ये हाल सिर्फ भैसमुड़ी गांव का ही नही है. बल्कि आसपास के सिउड, हरदी, कर्रा, रोकदा गांव की लोगों को बुडेना की पक्की सड़क जाना हो तो इसी कच्चे मार्ग का इस्तेमाल करते हैं. भैसमुड़ी से बुडेना की दूरी 3 किलोमीटर है. बुडेना में जांजगीर जिला मुख्यालय जाने की लिए पक्की सड़क हैं. यहां तक पहुंचने के बाद ही ग्रामीणों को रोड नसीब होती है.

78 साल बाद भी गांव में नहीं पहुंची सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कंधों में पहुंचता है खेतों तक खाद :आपको बता दें कि गर्मी और ठंड में तो ग्रामीण किसी तरह से इस रोड का इस्तेमाल कर लेते हैं.लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत बारिश में आती है.क्योंकि बरसात में ये मार्ग चलने की लायक नहीं रहता, अगर कोई गलती से कार या बाइक लेकर आ गया तो वो परेशानी मोल ले लेता है.क्योंकि कीचड़ में बाइक फंस जाती है. कई बार ग्रामीणों को बाइक को धक्का देकर निकालना पड़ता है.

कच्ची सड़क में रोज भैसमुड़ी गांव की किसान खेती करने जाते हैं. अपने खेतों तक खाद पहुंचाने की लिए अपने कंधों का सहारा लेते हैं. परेशानी भरे इस मार्ग को जल्द बनवाने की जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से भी पत्राचार किए हैं.लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ है- रथ लाल सूर्यवंशी,ग्रामीण

कीचड़ नुमा कच्ची रोड से किसान करते हैं सफर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीएम से सड़क बनाने की मांग : गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वालों सड़क की दुर्दशा और ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए बीजेपी की नवागढ़ मंडल अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि इस मार्ग की निर्माण की लिए कई बार शासकीय स्वीकृति मिल गई है,लेकिन पर्याप्त राशि नहीं मिलने के कारण काम शुरु नहीं हुआ.

तीन किलोमीटर की सड़क के लिए बहुत ही कम राशि स्वीकृत की गई है. जिसके कारण विभागीय अधिकारी इस रोड का टेंडर नहीं करते और सड़क का काम शुरु ही नहीं हुआ.अब शासन प्रशासन इस मार्ग की सुध ले और ग्रामीणों कि समस्या का निराकरण करें - समर्थ सिंह,नवागढ़ मंडल अध्यक्ष

आपको बता दें कि बुडेना से छोटे नहर की माध्यम से आने वाला पानी को भैसमुड़ी की खेतों तक पहुंचाने की लिए किसानों को रोजाना इन्हीं बदहाल सड़कों से गुजरना होता है.ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉनसून के समय किसानों को खेतों से अनाज पैदा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी.