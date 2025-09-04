नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण, यमुना के आसपास के इलाकों में पानी भर गया है. सड़कें जलमग्न हो गई हैं. ट्रैफिक बाधित है. लोगों के लिए आना जाना मुश्किल हो गया है. कई ट्रेनें भी रद्द की गई है. लेकिन इस बीच दिल्ली मेट्रो की ओर से यात्रियों को सूचित किया गया है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने गुरुवार को घोषणा की कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक जाने वाला रास्ते फिल्हाल बंद है, डीएमआरसी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं और वैकल्पिक मार्गों पर विचार करें.

डीएमआरसी की ओर से बताया गया है कि मेट्रो स्टेशन चालू है और इंटरचेंज की सुविधा भी उपलब्ध है. एक्स पर एक पोस्ट में, डीएमआरसी ने लिखा, "यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक जाने वाला संपर्क मार्ग फिलहाल दुर्गम है, कृपया अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं और वैकल्पिक मार्गों पर विचार करें. हालांकि, स्टेशन चालू है और इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है".

इस बीच, लगातार बारिश के बाद यमुना नदी लगातार खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बह रही है. पुराने रेलवे पुल पर गुरुवार सुबह 10 बजे यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर दर्ज किया गया. यह स्तर दो घंटे तक स्थिर रहा और आज सुबह 8 और 9 बजे भी यही स्तर दर्ज किया गया. अब भी ये खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर है. खतरे का निशान 205.33 मीटर है. लोगों को 206 मीटर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. आज सुबह 6 से 7 बजे के बीच यमुना नदी का जलस्तर 207.48 मीटर था. हालांकि, राजधानी में नदी के जलस्तर में मामूली गिरावट के बावजूद, यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है.

उफनती यमुना नदी का पानी राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में घुसने से भीषण जलभराव हो गया है. दिल्ली के मोनेस्ट्री मार्केट इलाके की सड़कों पर पानी भर गया है. सिविल लाइंस इलाके में, उफनती यमुना नदी का पानी घुसने से बेला रोड पर गाड़ियां डूब गईं और इमारतें भी पानी में डूब गईं.

बाढ़ की आपात स्थिति की आशंका को देखते हुए, एहतियाती उपाय के तौर पर, यमुना नदी के पास निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया. लगातार बारिश के कारण यमुना नदी के उफान पर रहने से मयूर विहार-फेज 1 के पास बनाए गए कुछ राहत शिविर भी पानी में डूब गए.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में बाढ़ जैसे हालातों पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा-हालात कंट्रोल में, सरकार पूरी तरह तैयार

ये भी पढ़ें- कश्मीरी गेट ISBT तक पहुंचा यमुना का पानी, लोहा पुल बंद होने से 40 ट्रेनें निरस्त ; जानें रिंग रोड का हाल

ये भी पढे़ं- दिल्ली-NCR में रात से हो रही बारिश, आसमान में अब भी काले बादलों का डेरा,अगले कुछ घंटों में तेज बारिश की चेतावनी