सड़क किनारे गड्ढे में डूबकर एक परिवार के चार बच्चों की मौत, ठेकेदार की लापरवाही पर भड़का गुस्सा - PURNEA DROWN

पूर्णिया में सड़क किनारे बारिश से भरे गड्ढे में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई, सभी मृतक एक ही परिवार के थे-

चार बच्चों की डूबने से मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 22, 2025 at 10:25 PM IST

3 Min Read

पूर्णिया : पूर्णिया जिले के कसबा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ. सड़क किनारे बने गड्ढे में बारिश का पानी भरने से चार बच्चों की डूबकर मौत हो गई. सभी मृत बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद जिलाधिकारी और एसपी भी मौके पर पहुंचे और परिवार को दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया.

सड़क किनारे बने गड्ढे में डूबने से मौत : जहां सड़क निर्माण का काम चल रहा था, वहां ठेकेदार ने गड्ढा खोदकर छोड़ दिया था. बारिश का पानी भरने से गड्ढा नजर नहीं आ रहा था. गांव के बच्चे खेलते-खेलते गड्ढे के पास पहुंचे. पहले दो बच्चे गिरे, फिर उन्हें बचाने में दो और बच्चे फंस गए. चारों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई.

एक बच्चा गंभीर : हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है. उसका इलाज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. सभी बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं. हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया है. लोगों का गुस्सा सड़क बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर फूटा. गड्ढे को यूं ही न छोड़ा गया होता तो ये हादसा न होता.

''गौरी नाम की बच्ची को बचाने के क्रम में एक ही परिवार के तीन और बच्चे यानी कुल 4 बच्चे डूब कर मर गए. जिला प्रशासन दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है. पुलिस सभी बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवा रही है. मृतकों के परिजनों को मुआवजा सुनिश्चित किया जा रहा है. सड़क किनारे गड्ढे और ठेकेदार की लापरवाही की बात आ रही है तो हम उसपर एक इंजीनियर की टीम गठित कर जांच करवा लेते हैं. जो दोषी होगा उसपर कार्रवाई करेंगे.''- अंशुल कुमार, जिलाधिकारी पूर्णिया

इलाके में मातम, ठेकेदार पर गुस्सा : घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को अस्पताल ले गए. लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. कुम्हार टोली में मातम पसरा है. ग्रामीणों ने घटना के लिए ठेकेदार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है. पुलिस ने चारों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं.

"बच्चे सड़क किनारे खेल रहे थे. दो डूबने लगे जिन्हें बचाने के लिये दो बच्चे और गड्ढे में उतरे वो भी डूबने लगे. चारों की डूबने से मौत हो गई. ये मौत सड़क निर्माण करा रहे संवेदक की लापरवाही की वजह से हुई है. हमने पहले भी कहा था कि काम गलत तरीके से हो रहा है. काम रोकने को कहा लेकिन नहीं रुका." -अफाक आलम, कसवा विधायक

