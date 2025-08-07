नई दिल्ली/ रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए मोदी सरकार भी लगातार स्ट्राइक कर रही है. गुरुवार को केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के नक्सल एरिया में सड़क संपर्क योजना के लिए 195 करोड़ की राशि मंजूर की है.

सड़क संपर्क परियोजना का बस्तर में होगा विस्तार: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना का विस्तार हो रहा है. छत्तीसगढ़ को 195 करोड़ रुपये मिलने पर साय सरकार ने खुशी जाहिर की है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क को मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के लिए 195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. प्रधानमंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का हार्दिक आभार. केंद्र के सहयोग से, इस निधि का त्वरित और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करेगी ताकि बस्तर और अन्य क्षेत्रों के हर घर तक विकास की रोशनी पहुंच सके- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

जानिए किन जिलों में बनेंगी सड़कें ?: सीएम साय ने बताया कि इस राशि का उपयोग आरसीपीएलडब्ल्यूईए योजना के तहत दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और बस्तर में इसका उपयोग होगा. इसके साथ साथ राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव और जशपुर जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों, पुलों और संपर्क संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा.

जानिए कैसे राशि का होगा प्रवाह ?: साय सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कुल 195 करोड़ रुपये में से 190.6125 करोड़ रुपये कार्यक्रम निधि के रूप में जारी किए गए हैं. इसके अलावा 4.3875 करोड़ रुपये प्रशासनिक निधि के रूप में आवंटित किए गए हैं. यह धनराशि भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से मिलेगी.

बस्तर में फैलेगा सड़कों का जाल: इन परियोजनाओं में नई बारहमासी ग्रामीण सड़कें, मौजूदा सड़कों की मरम्मत और पुलों तथा क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं का निर्माण होगा. इन सड़कों का उद्देश्य गांवों को ब्लॉक और जिला मुख्यालयों, बाज़ारों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ना है. जिससे शासन और सरकार की पहुंच दुर्गम इलाकों तक पहुंच सके.