ETV Bharat / state

सड़क धंसने पर ड्राइवर ने लगाया जुगाड़, तार स्पेन के सहारे निकाली गाड़ी, वीडियो देख हो जाएंगे हैरान - KULLU CAR VIDEO VIRAL

कुल्लू में सड़क धंस जाने पर एक ड्राइवर ने तार स्पेन के जरिए गाड़ी को रोड पार कराया.

ड्राइवर ने तार स्पेन के सहारे निकाली गाड़ी
ड्राइवर ने तार स्पेन के सहारे निकाली गाड़ी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 4:11 PM IST

3 Min Read

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की लगघाटी क्षेत्र में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. लग घाटी की ग्राम पंचायत मानगढ़ और जकड़ेल गांव में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है. इस बरसात से नागूझौड़–दोघरी–समाणां सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. ऐसे में अब हालात यह हैं कि ग्रामीणों को अपने वाहनों को सड़क तक लाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है. सड़क पर फंसी गाड़ियों को लोग अब तार स्पेन के सहारे एक किनारे से दूसरी ओर ले जाने का जोखिम उठा रहे हैं.

बता दें कि भारी बारिश की वजह से नागूझौड़–दोघरी–समाणां सड़क का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड में टूट गया. जिसकी वजह से ये सड़क पिछले 4 दिनों बंद पड़ी है. लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अभी तक इसकी सुध नहीं लेने आया है. ऐसे में सिंगल लेन सड़क होने की वजह से पिछले 4 दिनों से दोनों ओर कई गाड़िया फंसी पड़ी हैं. अब इन गाड़ी मालिकों और ड्राइवरों के सब्र का बांध टूटने लगा है. ये लोग अब खुद ही गाड़ी को तार स्पेन के सहारे एक ओर से दूसरी ओर ले जा रहे हैं.

ड्राइवर ने तार स्पेन के सहारे निकाली गाड़ी (ETV Bharat)

इन गाड़ियों में से एक लगघाटी के जकड़ेल ग्राम पंचायत मानगढ़ निवासी आतू राम की भी गाड़ी नागूझौड़–दोघरी–समाणां सड़क पर फंस गई थी. जब इस सड़क की हालत को ठीक करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया तो उन्हें मजबूरी में तार स्पेन के माध्यम से अपनी गाड़ी वहां से बाहर निकालनी पड़ी. आतू राम ने समाणा सड़क से अपनी गाड़ी को तार स्पेन के माध्यम से ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाला. जिसका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया में कई लोग इस तकनीक को जुगाड़ का नाम भी दे रहे हैं. वहीं, कुछ लोग इसे सरकार की नाकामी भी बता रहे हैं कि इतने दिन बीतने के बाद भी लग घाटी की सड़कों में कोई सुधार प्रशासन और सरकार नहीं कर पाई है.

लग घाटी के स्थानीय प्रेम ठाकुर, दिलीप कुमार और रमेश ठाकुर ने कहा, "सड़कें टूटने से घाटी में आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो गई है और सामान्य जीवन पूरी तरह पटरी से उतर चुका है. यहां पर पैदल रास्ते भी टूट गए हैं और कई गांव तक जाने के लिए भी कोई विकल्प नहीं बचा है. ऐसे में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वह सड़क के मरम्मत का कार्य जल्द शुरू करें. ताकि लग घाटी के सभी पंचायत में वाहनों के माध्यम से लोगों का आना-जाना आसान हो सके. ऐसे में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वह सड़क के मरम्मत का कार्य जल्द शुरू करें. ताकि लग घाटी के सभी पंचायत में वाहनों के माध्यम से लोगों का आना-जाना आसान हो सके".

ये भी पढ़ें: कहीं गुम ना जाएं हिमाचल के ये गांव, कुदरत की एक और करवट मिटा सकती है नामोनिशान

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की लगघाटी क्षेत्र में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. लग घाटी की ग्राम पंचायत मानगढ़ और जकड़ेल गांव में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है. इस बरसात से नागूझौड़–दोघरी–समाणां सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. ऐसे में अब हालात यह हैं कि ग्रामीणों को अपने वाहनों को सड़क तक लाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है. सड़क पर फंसी गाड़ियों को लोग अब तार स्पेन के सहारे एक किनारे से दूसरी ओर ले जाने का जोखिम उठा रहे हैं.

बता दें कि भारी बारिश की वजह से नागूझौड़–दोघरी–समाणां सड़क का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड में टूट गया. जिसकी वजह से ये सड़क पिछले 4 दिनों बंद पड़ी है. लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अभी तक इसकी सुध नहीं लेने आया है. ऐसे में सिंगल लेन सड़क होने की वजह से पिछले 4 दिनों से दोनों ओर कई गाड़िया फंसी पड़ी हैं. अब इन गाड़ी मालिकों और ड्राइवरों के सब्र का बांध टूटने लगा है. ये लोग अब खुद ही गाड़ी को तार स्पेन के सहारे एक ओर से दूसरी ओर ले जा रहे हैं.

ड्राइवर ने तार स्पेन के सहारे निकाली गाड़ी (ETV Bharat)

इन गाड़ियों में से एक लगघाटी के जकड़ेल ग्राम पंचायत मानगढ़ निवासी आतू राम की भी गाड़ी नागूझौड़–दोघरी–समाणां सड़क पर फंस गई थी. जब इस सड़क की हालत को ठीक करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया तो उन्हें मजबूरी में तार स्पेन के माध्यम से अपनी गाड़ी वहां से बाहर निकालनी पड़ी. आतू राम ने समाणा सड़क से अपनी गाड़ी को तार स्पेन के माध्यम से ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाला. जिसका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया में कई लोग इस तकनीक को जुगाड़ का नाम भी दे रहे हैं. वहीं, कुछ लोग इसे सरकार की नाकामी भी बता रहे हैं कि इतने दिन बीतने के बाद भी लग घाटी की सड़कों में कोई सुधार प्रशासन और सरकार नहीं कर पाई है.

लग घाटी के स्थानीय प्रेम ठाकुर, दिलीप कुमार और रमेश ठाकुर ने कहा, "सड़कें टूटने से घाटी में आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो गई है और सामान्य जीवन पूरी तरह पटरी से उतर चुका है. यहां पर पैदल रास्ते भी टूट गए हैं और कई गांव तक जाने के लिए भी कोई विकल्प नहीं बचा है. ऐसे में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वह सड़क के मरम्मत का कार्य जल्द शुरू करें. ताकि लग घाटी के सभी पंचायत में वाहनों के माध्यम से लोगों का आना-जाना आसान हो सके. ऐसे में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वह सड़क के मरम्मत का कार्य जल्द शुरू करें. ताकि लग घाटी के सभी पंचायत में वाहनों के माध्यम से लोगों का आना-जाना आसान हो सके".

ये भी पढ़ें: कहीं गुम ना जाएं हिमाचल के ये गांव, कुदरत की एक और करवट मिटा सकती है नामोनिशान

For All Latest Updates

TAGGED:

KULLU DRIVER CAR PULLED WITH CABLEKULLU LANDSLIDE ON ROADNAGUJHOD DOGRI SAMAANA ROADKULLU CAR PULLED OUT THROUGH CABLEKULLU CAR VIDEO VIRAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

अब आवारा कुत्तों को मिलेगी डिजिटल पहचान, पहनेंगे स्मार्ट कॉलर और मिलेगा डिजिटल क्यू आर कोड

आवारा कुत्तों का नहीं कोई सहारा? शिमला में सड़कों पर 'डोगेश गैंग' का राज, सिस्टम नाकाम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.