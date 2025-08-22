कोरिया : छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में साल दर साल इजाफा होता जा रहा है. इन दुर्घटनाओं में कहीं ना कहीं तेज रफ्तार सबसे बड़ा कारण है.वहीं दूसरे नंबर पर ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करने पर दुर्घटनाएं हुईं हैं. आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में किसी ना किसी परिवार का अपना दुनिया से चला जाता है. सड़क दुर्घटना में किसी की भी जान ना जाए और लोग सड़क पर चलते समय यातायात नियमों की अनदेखी ना करें,इसके लिए कोरिया जिले के ट्रैफिकमैन ने बीड़ा उठाया है.आज हम आपको बताएंगे कि उनकी सोच ने किस तरह से लाखों लोगों को सड़क सुरक्षा को जागरुक किया है.
ट्रैफिक मैन की सोच से हादसों में कमी : कोरिया जिले में नगर सैनिक डॉ महेश मिश्रा यानी ट्रैफिक मैन का नाम हर कोई जानता है. महेश मिश्रा ट्रैफिक विभाग में तैनात हैं.जिनकी ड्यूटी सड़क पर यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देना है.साथ ही साथ उन लोगों पर नजर रखना है जो आए दिन ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं. ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ यातायात प्रबंधन नहीं है,बल्कि लोगों को ये भी बताना है कि जिस सड़क पर वो चल रहे हैं उसमें चलने के क्या नियम और कायदे हैं.डॉ महेश मिश्रा ने इस बात को समझा कि यदि नागरिक सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो हादसों में कमी आएगी.लिहाजा उन्होंने खुद के खर्चे पर अवेयरनेस कैंप लगाने शुरु किए. डॉ महेश मिश्रा अब तक 500 से ज्यादा ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप लगा चुके हैं.
चार लाख लोगों ने जाना ट्रैफिक रूल : कोरिया जिले में ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर महेश मिश्रा पिछले दो दशक से यातायात जागरूकता अभियान चला रहे हैं. महेश ने यातायात जागरूकता कैम्प लगाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया है. अब तक महेश ने चार लाख से अधिक लोगों को यातायात के प्रति जागरुक किया है. उन्हें इस सराहनीय कार्य के लिए साल 2025 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में डॉ महेश मिश्रा को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है.
यह पुरस्कार मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है.मैं अपने काम को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहूंगा. मैं अपने जिले के लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा- डॉ महेश मिश्रा, ट्रैफिकमैन
ड्यूटी के साथ निभाई जिम्मेदारी : कोरिया जिले के एक छोटे से गांव खैरी में रहने वाले डॉ महेश मिश्रा सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं करते,बल्कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी का भी ध्यान रखते हैं. महेश मिश्रा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के साथ घुमंतू पशुओं के गले में रेडियम लगवाते हैं.यही नहीं जिन जगहों पर खतरनाक गड्ढे हैं और हादसों का डर है वहां भी अपने खर्चे से उसे पटवाते हैं. उनके कामों की सराहना सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि रहवासी भी करते हैं. यही नहीं उन्हें इस कार्य के लिए समय समय पर एसपी, विधायक, कलेक्टर बधाई भी देते हैं. उनकी बड़ी उपलब्धि पर कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें जिले का मान बताया है.
डॉक्टर महेश मिश्रा की इस उपलब्धि से जिले का नाम और मान बढ़ा है.हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके कार्यों को समर्थन देना चाहिए.हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं- चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर
लोग हुए जागरुक,हादसों में आई कमी : डॉक्टर महेश मिश्रा की इस उपलब्धियों से जिले में खुशी की लहर है.लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस लक्ष्य को लेकर डॉक्टर महेश मिश्रा आगे बढ़ रहे हैं वो पूरा होगा.यदि हम महेश मिश्रा की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो कोरिया जिले में सड़क दुर्घटना के आंकड़ों में कमी आई है. जो कहीं ना कही ये बताता है कि लोग उनके प्रयासों से जागरुक हुए हैं.
