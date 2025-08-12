कवर्धा: मंगलवार को कवर्धा में एक दर्दनाक हादसा हुआ. दो दोस्त बाइक पर सवार होकर किसी काम से पंडरिया से भेलकी जा रहे थे. इस दौरान हुए हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दुर्घटना के बाद से पंडरिया से भेलकी तक मातम पसर गया. पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को बरामद कर लिया है.

गहरे नाले में गिरी बाइक: कवर्धा पुलिस ने बताया कि यह हादसा कुकदूर थाना क्षेत्र के पास हुआ. यहां पंडरिया लोखान मोड़ पर बाइक सवार दो लोग बाइक समेत 5 फीट गहरे नाले में गिर गए. यह हादसा इतना भयानक था कि नाले में गिरने के साथ ही दोनों लोगों की मौत हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

नाले में गिरी बाइक (ETV BHARAT)

बाइक सवार दो युवक अनियंत्रित होकर नाले में गिर गए. जिससे दोनों की मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. घटना की जांच की जा रही है- आशीष , कुकदूर थाना प्रभारी

ट्रक ने मवेशियों को रौंदा: कवर्धा जिले में दूसरा हादसा रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर हुआ. यहां मध्यप्रदेश से कवर्धा की ओर आ रही एक ट्रक ने कई मवेशियों को कुचल दिया. इस हादसे में तीन मवेशी मारे गए और करीब 6 मवेशी बुरी तरह घायल हैं. इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है.