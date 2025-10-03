नई गाड़ी बुक करवा घर लौट रहे थे तीन दोस्त, ट्रेलर में घुसी कार, दो की मौत
दौसा में एक कार ट्रेलर में जा घुसी. हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई.
दौसा : जिले में कांदोली कट के पास शुक्रवार को हाईवे किंग होटल के सामने भीषण सड़क हादसा घटित हुआ. तीन दोस्त नई कार बुक करवाकर घर लौट रहे थे, जिनकी तेज रफ्तार कार सीधा सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और उसमें सवार युवक बुरी तरह फंस गए. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.
पुलिस-प्रशासन में हड़कंप : सूचना मिलते ही दौसा सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि घायल अजीत को पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया है. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई.
हादसे में कार में सवार अजीत मीना निवासी कंचनपुरा और उसके साथ सवार रवि मीना पुत्र हरिमोहन मीना निवासी ठिकरिया की मौके पर ही मौत हो गई. कार में बैठे उनके साथी अजीत मीना निवासी नांदरी गंभीर रूप से घायल हो गया. अजित कार में फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला.
थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि तीनों दोस्त नई गाड़ी बुक करवाकर लौट रहे थे. परिजनों को जब हादसे की सूचना मिली तो उनके घरों में कोहराम मच गया. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद पुलिस ने मौके से ट्रेलर को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है. फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.