राजसमंद : राजसमंद से उदयपुर फोरलेन पर चिरवा टनल और अंबेरी पुलिया के बीच गलत साइड से आ रहे एक वाहन से टकराकर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की कार सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. हादसे में दीप्ति माहेश्वरी घायल हो गईं. हादसे के बाद सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, जहां उनका उपचार जारी है.
सुखेर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार देर रात करीब 12:45 बजे राजसमंद से उदयपुर की तरफ जा रही राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की कार सामने से गलत साइड में आते एक वाहन से टकराने के बाद सड़क किनारे पलट गई. दुर्घटना में विधायक दीप्ति माहेश्वरी घायल हो गई हैं, जिनका उदयपुर के हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है. हादसे में उनके कार ड्राइवर और निजी सहायक को भी चोट लगी है. वे देर रात राजसमंद में नगरपरिषद की ओर से गणपति महोत्सव के तहत अरविंद स्टेडियम में चल रही भजन संध्या में शामिल होने के बाद उदयपुर जा रहे थे और हादसे का शिकार हो गए.
राजसमंद विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी के दुर्घटना में घायल होने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।— Diya Kumari (@KumariDiya) August 30, 2025
मैं प्रभु श्रीराम से प्रार्थना करती हूं कि उनको शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।@kiransnm
हादसे में विधायक दीप्ति माहेश्वरी की पसली फैक्चर होना बताया जा रहा है. इसके अलावा उनके पैर और हाथ में भी चोट लगी है. हादसे के दौरान उनके निजी सहायक जय कनोजिया और ड्राइवर धर्मेंद्र भी साथ थे, जिनके सिर पर चोट आई. सभी को निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, विधायक की कार को टक्कर मारने वाला चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है.
कौन हैं दीप्ति माहेश्वरी : दीप्ति माहेश्वरी अभी राजसमंद विधायक हैं, जो भाजपा की कद्दावर नेता दिवंगत किरण माहेश्वरी की पुत्री हैं. राजसमंद विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक चुनी गईं. वर्ष 2018 में विधायक किरण माहेश्वरी के निधन होने के बाद उप चुनाव हुए, जिसमें दीप्ति माहेश्वरी पहली बार विधायक बनीं और उसके बाद वर्ष 2023 के चुनाव में दोबारा विधायक चुनी गईं. इनके पिता डॉ. सत्यनारायण माहेश्वरी हैं और पति शंशांक सिंघवी मार्बल कारोबारी हैं.