रुद्रपुर हल्द्वानी हाईवे पर सड़क हादसे पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो व्यक्ति गंभीर घायल हो गए.

रुद्रपुर हल्द्वानी हाईवे पर सड़क हादसा (Photo-ETV Bharat)
हल्द्वानी: रुद्रपुर हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुक्तिधाम पुराने सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट के पास शनिवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यहां एक प्राइवेट कंपनी की दुग्ध वाहन और 18 टायर ट्रक की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दूग्ध वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को 108 की मदद से सुशीला तिवारी चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है. वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. पुलिस घटना में मृतक और घायलों की पहचान करा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुग्ध वाहन चालक एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में आगे चल रहे 18 टायर ट्रक से टकरा गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुग्ध वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीन लोग वाहन में फंस गए. स्थानीय लोगों व पुलिसकर्मियों ने रेस्क्यू कर दो घायलों को बाहर निकाला, लेकिन एक युवक करीब आधे घंटे तक वाहन में ही फंसा रहा और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के चलते बरेली रोड पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब आधे घंटे में जाम खुलवाया. वहीं, मृतक को निकालने के लिए पुलिस ने गैस कटर मंगाकर गाड़ी को काट काट कर मृतक को निकाला गया. जिसके बाद मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

घटनास्थल पर पहुंची लालकुआं कोतवाली की महिला उप निरीक्षक अंजू यादव ने बताया कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल भेजा और यातायात सुचारू कराया. घायल और मृतकों के पहचान की जा रही है. दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है. उन्होंने कहा कि पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. गौरतलब है कि लालकुआं हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले एक महीने में चार सड़क घटनाएं हो गई है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है. लेकिन कई लोग घायल हो चुके हैं. बताया जा रहा है कि जिस जगह पर घटना हुई है, वहां पर हाईवे टू लाइन की है. यही नहीं हाईवे दोनों और जंगल है और काफी अंधेरा है. किसी तरह की लाइट और सड़क सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं, जो हादसों का कारण बन रहा है.

