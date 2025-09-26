गोरखपुर के रामगढ़ ताल रोड पर हादसा; डिवाइडर तोड़कर स्कार्पियो से टकराई कार, एक युवक की मौत और दो घायल

गोरखपुर के रामगढ़ ताल रोड पर हादसा; डिवाइडर तोड़कर स्कार्पियो से टकराई कार, एक युवक की मौत और दो घायल
हादसे के बाद उमड़ी भीड़, कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे युवकों को निकाल कर पहुंचाया गया अस्पताल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 8:21 PM IST
गोरखपुर: मुंबई के नरीमन पॉइंट कहे जाने वाले रामगढ़ ताल के नौकायन के पास शुक्रवार देर शाम को भीषड़ हादसा हो गया. तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरे लेन में जा रही स्कॉर्पियो से टकरा गई. जिससे मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. हालांकि इस दौरान घटना स्थल पर भीड़ भी खूब इक्क्ठा हो गई. इस जगह पर शाम के वक्त हजारों की भीड़ रहती है. जबसे योगी सरकार ने इसे पिकनिक स्पॉट बनाते हुए कई सुविधाओं को यहां विस्तार दिया है.
रामगढ़ ताल थाना पुलिस के मुताबिक, तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ कर दूसरी लेन पर जा रही स्कॉर्पियो से इस दौरान टकरा गई. इसमे कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह अंदर की तरफ घुस गया. कार में बैठे दो युवक उसी में फंस गए. वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पियो में बैठा एक युवक घायल हो गया. हादसे के बाद नौका विहार में सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए. कार में फंसे दोनों युवकाें को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे. सूचना पर रामगढ़ताल पुलिस भी पहुंची. कार से दोनों युवकों को बाहर निकाला और एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया.
रामगढ़ताल थानाध्यक्ष नितिन रघुवंशी ने बताया कि इस हादसे में समीर शुक्ला (30) की अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जबकि उसके साथी 27 वर्षीय अनुपम ओझा गंभीर रूप से घायल है. स्कॉर्पियो में घायल व्यक्ति NHAI का अधिकारी बताया जा रहा है, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
मृतक समीर शुक्ला रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर का रहने वाला था जबकि घायल अनुपम ओझा सिद्धार्थ नगर कॉलोनी तारामंडल का रहने वाला है. उसका दाहिना हाथ फैक्चर है पैर में भी चोट लगी है. समीर की मौत सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से हुई है.
इसे भी पढ़ें-गोरखपुर में करंट की चपेट में आने से चाचा-भतीजे की मौत, सड़क जाम