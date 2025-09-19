ETV Bharat / state

हजारीबाग में हाइवा और ट्रेलर में टक्कर के बाद लगी भीषण आग, ड्राइवर की जलकर मौत

हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में एक ट्रेलर और हाइवा के बीच टक्कर में ट्रेलर में आग लग गई, जिससे उसके चालक की मौत हो गई.

ONE DIED IN ROAD ACCIDENT
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2025 at 10:50 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हज़ारीबाग: ज़िले में बरकट्ठा-एनएच 2 पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. एक ट्रेलर और हाइवा की आमने-सामने की टक्कर में ट्रेलर चालक की घटनास्थल पर ही जलकर मौत हो गई. यह हादसा बरकट्ठा थाना क्षेत्र के कोनहारा में हुआ. बताया जा रहा है कि यह हादसा रात के समय हुआ.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर दिल्ली से कोलकाता की ओर जा रहा था, जबकि हाइवा कोलकाता से दिल्ली की ओर आ रहा था. डायवर्सन के पास, ट्रेलर और विपरीत दिशा से आ रहे हाइवा में आमने-सामने की टक्कर हो गई. जिससे आग लग गई और ट्रेलर में तेजी से फैल गई. हाइवा का चालक और कंडक्टर भागने में कामयाब रहे, जबकि ट्रेलर चालक बुरी तरह जलकर मर गया.

जानकारी देते दमकल कर्मी (Etv Bharat)

घटना की सूचना मिलने पर बरकट्ठा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसका स्थानीय निवासियों ने विरोध किया. बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई. जिसके बाद पुलिस वहां से चली गई. दमकल गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. एक दमकलकर्मी ने बताया कि ट्रेलर में आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. इसके बाद ही आग पर काबू पाया जा सका.

डीएसपी अजीत कुमार बिमल ने बताया कि घटना में एक चालक की मौत की पुष्टि हुई है. बाकी चालकों और परिचालकों की तलाश जारी है. घटना के बाद जीटी रोड जाम हो गया, जिसे खुलवाने के प्रयास जारी हैं. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बरकट्ठा, बरही और गोरहर की पुलिस मौके पर मौजूद थी.

ये भी पढ़ें:

दंपती की सड़क दुर्घटना में मौत, आक्रोशित लोगों ने किया रोड जाम

लातेहार: सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत, रक्षाबंधन मनाकर घर लौट रहा था परिवार

रामगढ़ के चुटूपालू घाटी पर भीषण सड़क हादसा, दो की मौत, ट्रक के उड़े परखच्चे

Last Updated : September 19, 2025 at 10:59 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN HAZARIBAGट्रेलर और हाइवा की टक्करACCIDENT DUE TO COLLISIONहजारीबाग में सड़क दुर्घटनाHAZARIBAG ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.