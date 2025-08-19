ETV Bharat / state

रांची में ड्रंक एंड ड्राइव ले रहा लोगों की जान, मौत के आकड़े हैं भयावह - DRUNK AND DRIVE

सड़क सुरक्षा कार्यालय के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. इसमें ज्यादातर मौत ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से हुई हैं.

ब्रेथ एनालाइजर से चेक करती पुलिस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 6:15 PM IST

रांची: राजधानी रांची में ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से न सिर्फ सड़क हादसों में अचानक से तेजी आई है, बल्कि शहर में शराब पीकर मारपीट के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. ऐसे मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए डीआईजी सह एसएसपी रांची के द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.

नशा लील रहा जीवन

10 अगस्त को राजधानी रांची के अरगोड़ा इलाके में हुए सड़क हादसे ने यातायात सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. 10 अगस्त को शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने पांच लोगों को कुचल डाला था, जिसमें एक मासूम सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी.

प्रारंभिक जांच में चालक के द्वारा नशे में तेज रफ्तार से वाहन चलाने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. यह पहली घटना नहीं है, जिसमें शराब की वजह से तीन लोगों की जान गई है. पिछले 3 महीने के भीतर राजधानी रांची में ही एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत शराब की वजह से हुए सड़क हादसों में हुई है.

सड़क सुरक्षा कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि रांची में सड़क हादसों में मौत का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. 2023 में 268 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई थी. जबकि 2024 में यह संख्या 294 हो गई थी. 2025 के पहले 6 महीने में ही सड़क हादसे में 286 लोगों की मौत हो चुकी है. यानी औसतन हर माह 47 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गवां रहे हैं.

शराब बन रही हादसे की मुख्य वजह

सड़क सुरक्षा कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि जो हादसे सामने आ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा ड्रंक एंड ड्राइव के मामले हैं. शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं. साथ ही साथ गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं. इसके अलावा जो लोग अपने किसी काम से सड़क पर निकल रहे हैं, वे भी इसके चपेट में आ जा रहे हैं.

आर्थिक नुकसान के मामले भी बढ़े

ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से आर्थिक नुकसान के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक अक्सर सड़क पर मौजूद ऑटो से लेकर ठेले वालों तक को अपना निशाना बनाते हैं. रात के समय शराब के नशे में चालक खुद तो दुर्घटना का शिकार होते ही हैं, साथ ही रात के समय सड़क पर निकलने वाले लोग भी मुसीबत में पड़ जाते हैं.

शराब के कारण मारपीट के मामले भी आ रहे सामने

हाल के दिनों में वैसे क्षेत्र जहां शराब की दुकानें हैं या फिर बार हैं, उसके आसपास के इलाकों में मारपीट की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं. अरगोड़ा चौक स्थित बार के पास मारपीट या फिर पुलिस की लाठीचार्ज हो या कावेरी रेस्टोरेंट में मारपीट की घटना सब कुछ शराब पीने की वजह से ही घटित हुई है. सभी घटनाएं पिछले 15 दिनों के भीतर हुई हैं.

क्या है राजधानी के आंकड़े

परिवहन विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में 268 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई है. साल 2024 में 294 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई. जबकि साल 2025 के पहले 6 महीने में ही यह आंकड़ा 286 पहुंच चुका है.

कड़ी कार्रवाई के निर्देश

हाल के दिनों में ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर डीआईजी सह एसएसपी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं. निर्देश के बाद राजधानी में रात नौ बजे से लेकर देर रात तक ड्रंक एंड ड्राइव का अभियान शुरू किया गया है. शराब पीकर हुड़दंग करने वालों से भी सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई है.

अभियान में लगातार पकड़े जा रहे वाहन

ट्रैफिक पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर बताया है कि ट्रैफिक एसपी के आदेश पर शहरभर में पुलिस टीम की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ एक सप्ताह से लगातार अभियान (ड्रंक एंड ड्राइव) चलाया जा रहा था. इस दौरान पुलिस टीम द्वारा हर दिन पांच से छह वैसे वाहन चालकों को पकड़ा गया, जो निर्धारित से अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे.

डॉक्टरों ने भी अत्याधिक मात्रा में शराब पीने की दी रिपोर्ट

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जिन वाहन चालकों को अत्यधिक शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया है, उन्हें पहले ट्रैफिक पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया. मात्रा अधिक होने पर उनके वाहन को जब्त किया गया. इसके बाद रिम्स और सदर अस्पताल के चिकित्सक से भी जांच करायी गई. डॉक्टरों ने भी अपनी रिपोर्ट में अत्यधिक शराब पीने की बात बतायी है. इसी आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़े गए वाहन चालकों के मामले को कोर्ट में भेजा है.

30 एमजी से अधिक मात्रा में पी रखी थी शराब

पुलिस के अनुसार 30 एमजी (मिलीग्राम)-100 एमएल(मिलीलीटर) या इससे कम मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध नहीं है. लेकिन 30 एमजी या इससे अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध के दायरे में आता है. जिन चालकों को पकड़ा गया है, वे सभी 30 एमजी से अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 शराब पीकर ड्राइविंग करने को प्रतिबंधित किया है और इसे अपराध के श्रेणी में रखा गया है.

चालकों को भरना पड़ सकता है 10 हजार का जुर्माना

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का चालान काटे, बल्कि पुलिस ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करती है. न्यायालय के समक्ष चालक अगर अपना अपराध स्वीकार करता है तो उसे दस हजार रुपए जुर्माना जमा करना पड़ सकता है या फिर न्यायालय जुर्माना की राशि तय करता है. लेकिन यदि वह खुद को निर्दोष बताता है तो दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद न्यायालय अपना फैसला सुनाता है.

