यमुनानगर में दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर, एक चालक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

यमुनानगर: साढौरा कस्बे के सरांवा गांव में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. दो ट्रक आपस में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक तेज रफ्तार में थे. टक्कर इतनी भयानक थी कि चालक का शव टुकड़ों में बंट गया. आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी.

घायल चालक की हालत गंभीर: हादसे में एक चालक की मौत हो गई, तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. दूसरे चालक की दोनों टांगें ट्रक में फंस कर टूट गई थी. ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से उसे ट्रक से निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया. वहीं दूसरे चालक की मौत हो चुकी थी. उस चालक को जब बाहर निकाला गया, तो उसका शव टुकड़ों में था. ग्रामीणों ने फौरन पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को एक गठरी में बांधा और पोस्टमार्टम के लिए जगाधरी के सिविल अस्पताल भेज दिया. घायल चालक का इलाज जारी है.

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार इस हादसे का मुख्य कारण हो सकती है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के पीछे किसकी लापरवाही थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. स्थानीय लोग इस हादसे से दहशत में हैं. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है ताकि हादसे की सही वजह सामने आ सके.साढौरा में बार-बार हादसों से दहशत