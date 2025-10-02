ETV Bharat / state

यमुनानगर में दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर, एक चालक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

Road accident in Yamunanagar: यमुनानगर के साढौरा में दो ट्रकों की भीषण टक्कर में एक चालक की मौत, दूसरा घायल.

Road accident in Yamunanagar
Road accident in Yamunanagar (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2025 at 2:32 PM IST

यमुनानगर: साढौरा कस्बे के सरांवा गांव में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. दो ट्रक आपस में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक तेज रफ्तार में थे. टक्कर इतनी भयानक थी कि चालक का शव टुकड़ों में बंट गया. आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी.

घायल चालक की हालत गंभीर: हादसे में एक चालक की मौत हो गई, तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. दूसरे चालक की दोनों टांगें ट्रक में फंस कर टूट गई थी. ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से उसे ट्रक से निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया. वहीं दूसरे चालक की मौत हो चुकी थी. उस चालक को जब बाहर निकाला गया, तो उसका शव टुकड़ों में था. ग्रामीणों ने फौरन पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को एक गठरी में बांधा और पोस्टमार्टम के लिए जगाधरी के सिविल अस्पताल भेज दिया. घायल चालक का इलाज जारी है.

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार इस हादसे का मुख्य कारण हो सकती है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के पीछे किसकी लापरवाही थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. स्थानीय लोग इस हादसे से दहशत में हैं. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है ताकि हादसे की सही वजह सामने आ सके.साढौरा में बार-बार हादसों से दहशत

लोगों में रोष: साढौरा के सरांवा गांव में सड़क हादसे कोई नई बात नहीं हैं. यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है. इसके बावजूद न तो तेज रफ्तार डंपरों और ट्रकों पर नियंत्रण हो रहा है और न ही सड़क सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. स्थानीय लोग इस बात से नाराज हैं कि बार-बार हादसों के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती. आज का हादसा भी ग्रामीणों के लिए डर का सबब बना हुआ है.

ROAD ACCIDENT IN YAMUNANAGARTWO TRUCKS COLLIDE IN SADHAURAयमुनानगर में सड़क हादसासाढ़ौरा दो ट्रकों की टक्करROAD ACCIDENT IN YAMUNANAGAR

