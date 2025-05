ETV Bharat / state

महुआ विधायक मुकेश रोशन की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, अस्पताल में भर्ती - MUKESH ROSHAN

महुआ विधायक मुकेश रोशन ( ETV Bharat )

वैशाली: बिहार के हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु के पास एक अनियंत्रित वाहन ने महुआ विधायक मुकेश रोशन की गाड़ी को टक्कर मार दी. इस हादसे में महुआ विधायक घायल हो गए. दुर्घटना में घायल मुकेश रोशन को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना महात्मा गांधी सेतु पाया नंबर 30 के पास हुई. जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया. महुआ विधायक घायल: विधायक को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनके पीठ में चोट लगी है. फिलहाल खतरा से बाहर हैं. मिली जानकारी के अनुसार मुकेश रौशन पटना से हाजीपुर आ रहे थे इसी दौरान एक अनियंत्रित कार ने विधायक के गाड़ी में ठोकर मार दी. घटना की जानकारी स्थानीय थाना की पुलिस को दी गई. महुआ विधायक मुकेश रोशन (ETV Bharat)

