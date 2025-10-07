ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसा; लखनऊ में बाइक सवार भाई-बहन की मौत, बहराइच में बस पलटने से 21 घायल

लखनऊ/बहराइच: राजधानी लखनऊ और बहराइच में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. लखनऊ में मॉर्निंग वॉक से लौट रहे भाई-बहन की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बहराइच में धार्मिक यात्रा से लौट रही बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

लखनऊ में पुलिस के अनुसार ठाकुरगंज इलाके के न्यू हैदरगंज में श्वेता (23) अपने भाई अतुल (21) के साथ बाइक पर सवार होकर घर जा रही थीं. जैसे ही वे न्यू हैदरगंज चोर घाटी के पास पहुंचे, सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि अतुल का सिर एक दीवार से टकरा गया, जिससे वह बुरी तरह फट गया. राहगीरों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों को KGMU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अतुल और श्वेता मूल रूप से मलिहाबाद मेन मार्केट के रहने वाले थे, लेकिन पढ़ाई के लिए न्यू हैदरगंज बताशे वाली गली में अपने नाना ईश्वरदीन के घर पर रह रहे थे. श्वेता बी-फार्मा की छात्रा थीं, जबकि अतुल ने 10वीं पास किया था.

डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और ट्रैक्टर मालिक के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.