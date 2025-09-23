ETV Bharat / state

यूपी के एक्सप्रेस-वे पर नाची मौत; अलीगढ़-उन्नाव, बहराइच में हादसे, 11 की गई जान

अलीगढ़ में कार-ट्रक की टक्कर में 5 जिंदा जले, बहराइच और उन्नाव में गाड़ियों की टक्कर में 3-3 लोगों की मौत.

Etv Bharat
यूपी में मंगलवार को अलीगढ़, उन्नाव और बहराइच में भीषण हादसे हुए. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मंगलवार का दिन सड़कों पर अमंगल रहा. खासकर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर. सुबह-सुबह तीन अलग-अलग शहरों में भीषण हादसे हुए, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई. सबसे खतरनाक हादसा अलीगढ़ में हुआ. यहां कार और ट्रक की टक्कर होने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसमें 5 लोग जलकर खाक हो गए. इसके अलावा बहराइच और उन्नाव में हुए हादसों में 3-3 लोगों की मौत हो गई.

अलीगढ़ में हादसे के बाद दोनों वाहन में लगी आग: अलीगढ़ में कानपुर नेशनल हाईवे पर अकराबाद के गोपी पुल के पास एक कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई. कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. घटना में कार में बैठी महिला समेत 5 की जिंदा जलकर मौत हो गई.

हादसे में ट्रक का परिचालक बुरी तरह जल गया. ट्रक अलीगढ़ से एटा जा रहा था. जबकि, कार एटा की तरफ से आ रही थी. तभी अचानक कार का टायर फट गया और वह अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड जाकर ट्रक में सामने से टकरा गई. हादसे के बाद नेशनल हाईवे जाम हो गया.

एसपी देहात अमृत जैन ने बताया कि हादसे में 05 लोगों की मृत्यु हुई है. इनकी शिनाख्त अतुल पुत्र देवेंद्र यादव निवासी भूतेश्वर कॉलोनी थाना सिकंद्राराऊ जनपद हाथरस उम्र करीब 19 वर्ष, देव पुत्र संजय शर्मा निवासी बजरिया मोहल्ला थाना सिकंद्राराऊ जनपद हाथरस उम्र करीब 22 वर्ष, हर्षित पुत्र अखिलेश माहेश्वरी निवासी कासगंज रोड थाना सिकंदराराऊ जनपद हाथरस उम्र करीब 19 वर्ष, मयंक उर्फ मोनू पुत्र कुशल पाल निवासी सिंधौली थाना हसायन जनपद हाथरस हाल पता ब्रह्मपुरी तहसील रोड सिकंदरा जनपद हाथरस उम्र करीब 22 वर्ष, राजेश पुत्र सुनहरी निवासी कुंवरपुर थाना निधौली कला जनपद एटा उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में हुई है.

बहराइच में पिकअप की टक्कर से 2 महिलाओं समेत 3 की मौत: दरगाह थाना क्षेत्र के सुहापारा राइस मिल के पास हुए भीषण हादसे में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई. दरगाह थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया कि सुहापारा राइस मिल के पास स्थित पार्क में कुछ लोग फूल लेने आए थे. सभी पार्क से फूल तोड़कर घर ले जा रहे थे.

इसी दौरान पिकअप ने तीन लोगों को टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद सभी 5 से 10 फीट दूर उछल कर गिरे. राजेश द्विवेदी (48) पुत्र अशोक द्विवेदी निवासी कोतवाली देहात के सुहापारा, जयंती (60) पत्नी दम्मा तिवारी निवासी गौरा सुहापारा और संतोष (55) पत्नी राम छबीले निवासी मरौवा दीवान बाग थाना बौंडी की हादसे में मौत हो गई.

उन्नाव में खड़े ट्रक में ट्रेलर ने मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में मंगलवार सुबह किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक (ट्रेलर) ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण था कि ट्रक चालक, क्लीनर और ट्रेलर चालक, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया था, लेकिन पुलिस और यूपीडा टीम की तत्परता से यातायात जल्द ही सामान्य कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि सड़क पर खड़े वाहन और क्षतिग्रस्त ट्रेलर को हटाकर यातायात सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है.

