यूपी के एक्सप्रेस-वे पर नाची मौत; अलीगढ़-उन्नाव, बहराइच में हादसे, 11 की गई जान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मंगलवार का दिन सड़कों पर अमंगल रहा. खासकर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर. सुबह-सुबह तीन अलग-अलग शहरों में भीषण हादसे हुए, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई. सबसे खतरनाक हादसा अलीगढ़ में हुआ. यहां कार और ट्रक की टक्कर होने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसमें 5 लोग जलकर खाक हो गए. इसके अलावा बहराइच और उन्नाव में हुए हादसों में 3-3 लोगों की मौत हो गई.

अलीगढ़ में हादसे के बाद दोनों वाहन में लगी आग: अलीगढ़ में कानपुर नेशनल हाईवे पर अकराबाद के गोपी पुल के पास एक कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई. कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. घटना में कार में बैठी महिला समेत 5 की जिंदा जलकर मौत हो गई.

हादसे में ट्रक का परिचालक बुरी तरह जल गया. ट्रक अलीगढ़ से एटा जा रहा था. जबकि, कार एटा की तरफ से आ रही थी. तभी अचानक कार का टायर फट गया और वह अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड जाकर ट्रक में सामने से टकरा गई. हादसे के बाद नेशनल हाईवे जाम हो गया.

एसपी देहात अमृत जैन ने बताया कि हादसे में 05 लोगों की मृत्यु हुई है. इनकी शिनाख्त अतुल पुत्र देवेंद्र यादव निवासी भूतेश्वर कॉलोनी थाना सिकंद्राराऊ जनपद हाथरस उम्र करीब 19 वर्ष, देव पुत्र संजय शर्मा निवासी बजरिया मोहल्ला थाना सिकंद्राराऊ जनपद हाथरस उम्र करीब 22 वर्ष, हर्षित पुत्र अखिलेश माहेश्वरी निवासी कासगंज रोड थाना सिकंदराराऊ जनपद हाथरस उम्र करीब 19 वर्ष, मयंक उर्फ मोनू पुत्र कुशल पाल निवासी सिंधौली थाना हसायन जनपद हाथरस हाल पता ब्रह्मपुरी तहसील रोड सिकंदरा जनपद हाथरस उम्र करीब 22 वर्ष, राजेश पुत्र सुनहरी निवासी कुंवरपुर थाना निधौली कला जनपद एटा उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में हुई है.

बहराइच में पिकअप की टक्कर से 2 महिलाओं समेत 3 की मौत: दरगाह थाना क्षेत्र के सुहापारा राइस मिल के पास हुए भीषण हादसे में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई. दरगाह थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया कि सुहापारा राइस मिल के पास स्थित पार्क में कुछ लोग फूल लेने आए थे. सभी पार्क से फूल तोड़कर घर ले जा रहे थे.