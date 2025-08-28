उदयपुर : जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक सड़क हादसा हो गया. खांडी ओबरी टोल प्लाजा पर कतार में खड़ी एक कार को तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार आगे खड़े ट्रक से जा टकराई और दोनों बड़े वाहनों के बीच बुरी तरह पिचक गई. हादसे में कार में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही खेरवाड़ा थानाधिकारी दलपत सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल खेरवाड़ा अस्पताल पहुंचाया. गंभीर अवस्था में चार घायलों को उदयपुर एमबी अस्पताल रेफर किया गया है. वहीं, मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया. बताया जा रहा है कि कार सवार सभी युवक गुजरात के भावनगर में टाइल्स का काम करते थे. वे अपने घर सीकर से भावनगर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया.

खेरवाड़ा थानाधिकारी दलपत सिंह के अनुसार मृतक की पहचान गुलाब पुत्र नवलराम गुर्जर निवासी सीकर के रूप में हुई है. वहीं, रमेश पुत्र पप्पू गुर्जर, सुरेश पुत्र बंशीलाल गुर्जर, जयराम पुत्र जगदीश प्रसाद सेन (सभी सीकर निवासी) और राहुल पुत्र जीवनराम गुर्जर निवासी कोटपूतली गंभीर रूप से घायल हो गए. इंद्राज पुत्र पप्पूराम गुर्जर को हल्की चोटें आईं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना बुधवार रात करीब 10 बजे की है. कार चालक टोल टैक्स कटाने के लिए वाहन लाइन में लगाए खड़ा था, तभी पीछे से आ रहे ट्रेलर ने अचानक कार को रौंद दिया. हादसे के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. मृतक का शव करीब आधे घंटे तक कार की पिछली सीट में फंसा रहा. बाद में क्रेन की मदद से शव को बाहर निकाला गया.