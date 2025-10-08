ETV Bharat / state

बिहार में सड़क हादसे में एक नेपाली नागरिक समेत दो की मौत, इंडो-नेपाल पथ चौक पर विरोध प्रदर्शन

सीतामढ़ी में सड़क हादसे में दो नेपाली नागरिक की मौत हो गयी. दोनों नेपाल से बिहार में दवा खरीदने के लिए आए थे.

Road Accident In Sitamarhi
सीतामढ़ी में सड़क हादसे में दो नेपाली नागरिक की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 8, 2025 at 8:47 PM IST

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में सड़क हादसे में नेपाली नागरिक समेत दो की मौत हो गयी. घटना बुधवार की है, जब दोनों नेपाल से दवा खरीदने के लिए सीतामढ़ी आए थे. इसी दौरान एक ट्रक ने टक्कर मार दी. इस घटना में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी.

एक नेपाल दूसरा बिहार का: मृतक की पहचान नेपाल के सर्लाही जिला के मलंगवा वार्ड-10 निवासी दीपेन्द्र राउत का अजय कुमार पटेल (20) और दूसरा बिहार के सीतामढ़ी के परिहार थाना क्षेत्र के खुरसाहा गांव निवासी विनय पटेल के पुत्र सचिन कुमार (18) के रूप में हुई है.

ट्रक से टक्कर: सीतामढ़ी का रहने वाला सचिन नेपाल के मलंगवा में अपने नाना के घर रहता था. दोनों बाइक पर सवार होकर सीतामढ़ी के सोनबरसा बाजार में दवा खरीदने आया था. दवा खरीदकर दोनों नेपाल लौट रहे थे, इसी दौरान रामजानकी मंदिर चौक के समीप बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई.

लोगों ने किया सड़क जाम: टक्कर लगते ही दोनों बाइक सवार बीच सड़क पर गिर पड़े. एक युवक हेलमेट पहने था, जबकि दूसरा नहीं पहने था. दोनों की घटनास्थल मौत घटना स्थल पर ही हो गई. घटना की खबर मिलते ही अगल-बगल से महिला पुरुष की भीड़ उमड पड़ी. देखते-देखते लोगों ने इंडो-नेपाल पथ चौक को जाम कर दिया.

Road Accident In Sitamarhi
सीतामढ़ी में सड़क हादसे में दो नेपाली नागरिक की मौत (ETV Bharat)

पुलिस ने लोगों को किया शांत: सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, सीओ अनुपम कुमार, मुखिया प्रतिनिधि तरुण कुमार दलबल के साथ पहुंचे. लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया हैं.

"दो युवक की हादसे में मौत हो गयी. इसमें एक नेपाल का रहने वाला है. दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई की जा रही है." -धर्मेंद्र कुमार, थाना अध्यक्ष

पुलिस से सुरक्षा की मांग: मालुम हो कि चार माह पूर्व इसी जगह पर कन्हौली के व्यवसायी की मौत ट्रक की चपेट में हो गयी थी. मुखिया प्रतिनिधि तरुण कुमार व्यवसायिक रविन्द्र महतो सहित अन्य लोगों ने मांग की है कि यहां पुलिस की व्यवस्था की जाए. सड़क पर ड्रम रखवाया जाए, ताकि आए दिन हादसा ना हो.

