बिहार में सड़क हादसे में एक नेपाली नागरिक समेत दो की मौत, इंडो-नेपाल पथ चौक पर विरोध प्रदर्शन

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में सड़क हादसे में नेपाली नागरिक समेत दो की मौत हो गयी. घटना बुधवार की है, जब दोनों नेपाल से दवा खरीदने के लिए सीतामढ़ी आए थे. इसी दौरान एक ट्रक ने टक्कर मार दी. इस घटना में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी.

एक नेपाल दूसरा बिहार का: मृतक की पहचान नेपाल के सर्लाही जिला के मलंगवा वार्ड-10 निवासी दीपेन्द्र राउत का अजय कुमार पटेल (20) और दूसरा बिहार के सीतामढ़ी के परिहार थाना क्षेत्र के खुरसाहा गांव निवासी विनय पटेल के पुत्र सचिन कुमार (18) के रूप में हुई है.

ट्रक से टक्कर: सीतामढ़ी का रहने वाला सचिन नेपाल के मलंगवा में अपने नाना के घर रहता था. दोनों बाइक पर सवार होकर सीतामढ़ी के सोनबरसा बाजार में दवा खरीदने आया था. दवा खरीदकर दोनों नेपाल लौट रहे थे, इसी दौरान रामजानकी मंदिर चौक के समीप बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई.

लोगों ने किया सड़क जाम: टक्कर लगते ही दोनों बाइक सवार बीच सड़क पर गिर पड़े. एक युवक हेलमेट पहने था, जबकि दूसरा नहीं पहने था. दोनों की घटनास्थल मौत घटना स्थल पर ही हो गई. घटना की खबर मिलते ही अगल-बगल से महिला पुरुष की भीड़ उमड पड़ी. देखते-देखते लोगों ने इंडो-नेपाल पथ चौक को जाम कर दिया.