सिरसा में सड़क हादसा, हरियाणा रोडवेज ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, 2 की मौत, 20 घायल, लगा लंबा जाम

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. ऐलनाबाद में एक रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी. जबरदस्त टक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई. हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि 20 लोग घायल हो गए. महिलाओं को कंधे, हाथ और सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है.

हादसे में दो की मौत: हादसे के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई और रोड पर जाम की स्थिति बन गई. रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली को रोड से साइड कराया जा रहा है. हादसा सुबह करीब सवा 9 बजे ऐलनाबाद के हनुमानगढ़ रोड पर बाजीगरों की ढाणी के पास हुआ है. हरियाणा रोडवेज की बस सिरसा की ओर आ रही थी. बस में सवार सभी सवारियां सुरक्षित हैं. ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 2 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं. हादसे की सूचना पुलिस को दी गई.

हादसे की जांच जारी: मौके पर पहुंची ऐलनाबाद पुलिस के प्रभारी प्रगट सिंह का कहना है कि "सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. मृतकों की जानकारी जुटाई जा रही है". वहीं, सिरसा रोडवेज डिपो के ड्यूटी इंचार्ज नंदलाल ने बताया कि "बस चालक हरफूल और कंडक्टर पीयूष कुमार बस में तैनात थे. दोनों ही सिरास बस स्टैंड से सुबह करीब 6.50 मिनट पर बस लेकर राजस्थान के अनूपगढ़ रवाना हुए थे".