ETV Bharat / state

सिरसा में सड़क हादसा, हरियाणा रोडवेज ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, 2 की मौत, 20 घायल, लगा लंबा जाम

सिरसा में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.

सिरसा में सड़क हादसा
सिरसा में सड़क हादसा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2025 at 12:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. ऐलनाबाद में एक रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी. जबरदस्त टक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई. हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि 20 लोग घायल हो गए. महिलाओं को कंधे, हाथ और सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है.

हादसे में दो की मौत: हादसे के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई और रोड पर जाम की स्थिति बन गई. रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली को रोड से साइड कराया जा रहा है. हादसा सुबह करीब सवा 9 बजे ऐलनाबाद के हनुमानगढ़ रोड पर बाजीगरों की ढाणी के पास हुआ है. हरियाणा रोडवेज की बस सिरसा की ओर आ रही थी. बस में सवार सभी सवारियां सुरक्षित हैं. ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 2 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं. हादसे की सूचना पुलिस को दी गई.

हादसे की जांच जारी: मौके पर पहुंची ऐलनाबाद पुलिस के प्रभारी प्रगट सिंह का कहना है कि "सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. मृतकों की जानकारी जुटाई जा रही है". वहीं, सिरसा रोडवेज डिपो के ड्यूटी इंचार्ज नंदलाल ने बताया कि "बस चालक हरफूल और कंडक्टर पीयूष कुमार बस में तैनात थे. दोनों ही सिरास बस स्टैंड से सुबह करीब 6.50 मिनट पर बस लेकर राजस्थान के अनूपगढ़ रवाना हुए थे".

"ट्रैक्टर को क्रॉस कर रही थी बस": उन्होंने बताया कि "ऐलनाबाद शहर से निकलने के बाद बाजीगरों की ढाणी के पास बस ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रॉस कर रही थी. तभी ट्रॉली का पीछे का हुक टूट गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया. ऐसे में ट्रॉली पलट गई. बस में सवार यात्री और कर्मचारी सुरक्षित हैं. ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग घायल हुए हैं. जांच की जा रही है".

ये भी पढ़ें: यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से कूदी यूपी की युवती, लोगों ने की बचाने की कोशिश, नहीं ढूंढ पाए गोताखोर

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में विदेशी महिला की मौत मामले में बड़ा खुलासा, सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

AILANABAD HANUMANGARH ROADROADWAYS BUS HIT TRACTOR TROLLEYसिरसा सड़क हादसादो लोगों की मौतROAD ACCIDENT IN SIRSA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.