ETV Bharat / state

रोहड़ू में दर्दनाक हादसा, बोलेरो खाई में गिरने से 2 युवकों की मौके पर मौत

शिमला जिले के रोहड़ू में बोलेरो खाई में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई, इस हादसे में एक व्यक्ति की हालत गंभीर.

Road Accident in Rohru
रोहड़ू में बोलेरो खाई में गिरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 2:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: शिमला जिले के रोहडू में आज (बुधवार, 8 अक्टूबर) सुबह एक बोलेरो गाड़ी गहरी खाई में गिरी गई. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को रोहडू अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

खाई में बोलेरो गिरने से 2 युवकों की मौत

पुलिस के अनुसार, यह हादसा रोहडू-खाबल सड़क पर खाबल के पास हुआ. गाड़ी सड़क से करीब 300 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी. स्थानीय लोगों ने जब गाड़ी गिरने की आवाज सुनी तो मौके पर गए और इसकी सूचना पुलिस को दी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. इस हादसे में खाबल गांव के विशाल और देनवाड़ी गांव के राजवंश की मौके पर मौत हो गई. वहीं, सोंदाड़ी गांव के कामराज पुत्र सुरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल है.

बारिश की वजह से जगह-जगह भूस्खलन

पिछले दो दिनों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण कई सड़कें खराब हो चुकी हैं. पहाड़ी से भी पत्थर गिर रहे हैं. बिलासपुर जिले में भी एक प्राइवेट बस पर भारी चट्टान गिरने के कारण 16 लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसे में प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है.

वहीं, पुलिस का कहना है कि अधिकतर सड़क हादसे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना व नशे में गाड़ी चलाने के कारण होते हैं. पुलिस ने सड़क हादसों को कम करने के लिए अभियान भी चलाया हुआ है, जिसमें पुलिस युवाओं को सुरक्षित गाड़ी चलाने की जानकारी देती आई है. पुलिस का कहना है कि लोग गाड़ी चलाते समय अधिक स्पीड में वाहन न चलाएं. साथ ही बेवजह और टेक करने से भी बचें, तभी सुरक्षित बच सकते हैं.

हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया

एसपी संजीव गांधी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, "अभी हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने दोनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर रोहड़ू अस्पताल भेज दिए हैं. पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."

ये भी पढ़ें: बिलासपुर बस हादसा: लापता बच्चे का मलबे से मिला शव, मरने वालों की संख्या 16 पहुंची

ये भी पढ़ें: CM सुक्खू का ऐलान, बिलासपुर बस हादसे में मृतकों के परिजनों को हिमाचल सरकार देगी चार-चार लाख मुआवजा

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN ROHRUROHRU BOLERO ACCIDENTRAVINE IN ROHRUरोहड़ू में बोलेरो खाई में गिरीROAD ACCIDENT IN ROHRU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

BPL सूची से नाम कटते ही अमान्य होगा ये प्रमाण पत्र, नए सर्टिफिकेट को लेकर सरकार के ये निर्देश

इस नेता को हिमाचल का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती थी कांग्रेस, फिर क्या हुआ?

दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी, MIS से 80 मीट्रिक टन एप्पल की खरीद

एक राक्षसी जो बन गई देवी और राज परिवार की दादी, इनके बिना शुरू नहीं होता कुल्लू दशहरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.