ETV Bharat / state

बिहार में शराब लदी कार ने 3 को रौंदा, दो छात्राओं की मौत

पूर्णिया में शराब लदी कार ने तीन को रौंद दिया, जिसमें दो छात्राओं की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी.

Road Accident In Purnea
पूर्णिया में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में बड़ा हादसा हुआ. सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले दो छात्राओं और एक छात्र को कार ने रौंद दिया. इस घटना में दो छात्राओं की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी. घटना जिले के धमदाहा-भवानीपुर एसएच 65 की है. घटना के बाद सड़क को स्थानीय लोगों ने जाम कर मुआवजे की मांग की.

शराब लदी कार ने मारी टक्कर: घटना सुबह-सुबह उस वक्त हुई जब एक कार में शराब भरकर शराब माफिया तेज रफ्तार से जा रहे थे. तभी सड़क पार कर रहे छात्र-छात्राएं छात्रा चपेट में आ गए. दो छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

पूर्णिया में बड़ा हादसा (ETV Bharat)

बीएचयू छात्रा की मौत: मृतक की पहचान राजनंदनी (19), पिता सुरेश हेंब्रम सखुआ टोली निवासी, सकुला टोली निवासी मोनिका कुमारी (11 वर्षीय) के रूप में हुई. राजनंदनी बीएचयू की मेधावी छात्रा बताई जा रही थी. मोनिका नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करती थी. दोनों छात्राओं की मौत से परिवार में कोहराम मचा है.

Road Accident In Purnea
पूर्णिया में बड़ा हादसा (ETV Bharat)

शराब माफिया फरार: घटना के बाद शराब माफिया कार छोड़कर मौके से फरार हो गए. आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर शराब माफियाओं की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Road Accident In Purnea
पूर्णिया में बड़ा हादसा (ETV Bharat)

"इस हादसे में दो छात्रा की मौत हो गई है. जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल है. जाम हटाने के लिए लोगों को समझाया गया. कुछ लोग के विरोध का सामना करना पड़ा. वाहन को जब्त कर जांच की जा रही है." -संदीप गोल्डी, डीएसपी, धमदाहा

ये भी पढ़ें: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 की मौके पर मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN PURNEABIHAR NEWSPURNEA NEWSपूर्णिया में सड़क हादसाPURNEA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

40% हिंदू और 20% मुसलमान, बिहार चुनाव के लिए कितना असरदार होगा प्रशांत किशोर का प्लान?

2020 में भोजपुर में बजा महागठबंधन का डंका, 7 में 5 सीटों पर जीत, BJP के खाते में 2 लेकिन JDU का नहीं खुला खाता

'लालू राज में ईमान को.. नीतीश में बेईमान को संकट', 20 साल से ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव 'अजय'

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.