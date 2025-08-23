पटना : दिन शनिवार, अहले सुबह तकरीबन 6 बजकर 10 मिनट पर पटना की सड़क पर लाशें बिछ गई. चारों ओर चीख पुकार मच गई. लोग तो गंगा स्नान करने जा रहे थे, उन्हें क्या पता था यह उनकी अंतिम यात्रा है. जी हां भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हैं.

जिसने देखा नजारा वो सहम गया : सड़क के दोनों तरफ लाशें थी. मृतकों की चप्पलें व सामान बिखरे पड़े थे. सड़क पर खून के छीटे पड़े हैं. परिवार वालों को जब इसकी सूचना मिली तो मातम पसर गया. सूचना पाकर घटनास्थल पहुंची महिलाएं सड़कों पर मृत पड़े रिश्तेदारों के शव को पकड़कर दहाड़ मारकर रोने लगी. ये तस्वीर ऐसी थी जिसनें सभी को अंदर से हिला कर रख दिया. जिससे पूरे इलाके और गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया सबसे भयावह दृश्य था कि तीन शव ऑटो में ही लटक रहे थे. किसी की हिम्मत उसे उतारने की नहीं हो रही थी.

रोते बिलखते मृतकों के परिजन (ETV Bharat)

''सुबह करीब 6 बजे की घटना है. ट्रक वाले ने टेंपू को टक्कर मारी और भाग गया. सभी संगा स्नान के लिए फतुहा जा रहे थे. मलामा के रहने वाले थे. 8 से 9 लोगों की मौत हुई है, 4-5 लोग घायल हैं. सब एक ही टेंपू पर थे. एक ही गांव से अलग-अलग परिवार के लोग थे.'' - राजीव रंजन कुमार, प्रत्यक्षदर्शी

प्रत्यक्षदर्शी राजीव रंजन कुमार (ETV Bharat)

किसकी लापरवाही से गई जान ? : प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि लापरवाही ट्रक वाले की है. ऑटो बायें साइड से फतुहा की तरफ जा रही थी और ट्रक पटना से आ रहा था. ट्रक दायीं ओर गया और टेंपू को मारते हुए निकल गया. ट्रक का नंबर है 2504. अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंचा है और न ही कोई देखने गया है.

क्या हुआ था ? : दरअसल, मृतक और घायल सभी नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के मलावां गांव के रहने वाले हैं. जानकारी के अनुसार सभी गंगा स्नान के लिए फतुहा ऑटो रिजर्व कर जा रहे थे. तभी शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरियावां हाल्ट के समीप फोरलेन पर तेज रफ़्तार अनियंत्रित हाइवा ने यात्री सवार ऑटो को टक्कर मारा और भाग निकला.

मृतकों के सामान (ETV Bharat)

सन्नाटा और बारिश का फायदा उठाकर भागा चालक : हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग घायलों को बचाने दौड़े. तब तक टक्कर मारकर हाइवा सुबह सन्नाटा के साथ झमाझम हो रही बारिश का फायदा उठाकर भाग निकला था. घायलों को किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलते ही मौक़े पर पुलिस पहुंची.

किसकी-किसकी गई जान ? : घटना के संबंध में बताया जाता है कि ऑटो पर कुल 14 लोग सवार थे. जिनमें 8 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक की इलाज के क्रम में पटना में मौत हो गई. मृतकों में संजू देवी, दीपिका पासवान, कुसुम देवी, चालक कुंदन कुमार, कंचन पांडे, वीरेंद्र राउत, शंभू राम और विकास राम की पत्नी शामिल है.

SDM ने की पुष्टि : फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पटना PMCH भेज आगे की प्रक्रिया में जुट चुकी है. वहीं, घटना के संबंध में हिलसा SDM अमित कुमार पटेल ने बताया कि अभी तक 9 लोगों के मौत हो चुकी है. तत्काल घटनास्थल पर पहुंच उन 8 पीड़ित परिवार को 20-20 हजार रुपए का तत्काल मदद की गई है और घायलों का इलाज कराया जा रहा है.

एसडीएम ने आगे कहा कि फिलहाल कोशिश यही है कि घायलों को बेहतर इलाज मिले और उन्हें बचाया जा सके. साथ ही स्थानीय थाना हाइवा गाड़ी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद से जुटी हुई है. जल्द ही बरामद कर कार्रवाई की जाएगी.

''पटना जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरियामा में सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु दुःखद. सभी मृतक नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के मलामा गांव के निवासी थे. शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

JDU विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया (ETV Bharat)

गुस्से से आग बबूला हुआ JDU विधायक : इधर, घटना की सूचना मिलते ही हिलसा से JDU विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया घटनास्थल पर पहुंचे. अपने ही सरकार और एक सीमेंट फैक्ट्री के प्रोपराइटर पर गंभीर आरोप लगाए. कहा कि पीड़ित परिवार को फैक्ट्री द्वारा भी मुआवजा मिलना चाहिए. साथ ही सड़कों का चौड़ीकरण हो. यहां आए दिन हादसा होते रहते हैं. बावजूद इसके सीमेंट फैक्ट्री के प्रोपराइटर सड़क चौड़ीकरण नहीं करते हैं. जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वह गाड़ी उसी फैक्ट्री में लगी है.

