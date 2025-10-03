ETV Bharat / state

कार की टक्कर से 10 फीट हवा में उछला युवक, 50 फीट दूर जाकर गिरा

पटना में सड़क हादसा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 3, 2025 at 8:03 PM IST 3 Min Read

पटना: बिहार के पटना में कार सवाल चालक ने दो लोगों को रौंद दिया. हादसे का डरावना वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि कार चालक तेज रफ्तार में आता है और पीछे से युवक को टक्कर मारते हुए फरार हो जाता है. आगे जाकर एक महिला को भी जबरदस्त टक्कर मारता है. घटना शहर के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सहदेव मार्ग की है. युवक और वृद्ध महिला को मारी टक्कर: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार की चपेट में आए शख्स करीब 10 फीट हवा में उछलकर 50 फीट दूर जा गिरा. इसके बाद कार चालक ने थोड़ी दूरी पर एक महिला को भी टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया. हादसे का शिकार हुए दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घायलों का चल रहा इलाज: घायलों की पहचान मोहम्मद अमीरउल्ला (45) और चिंता देवी (60) के रूप में हुई है. दोनों गंभीर रूप से घायल हैं. चिंता देवी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है. आंतरिक चोटें भी आई है. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज आया सामने: सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि मोहम्मद अमीरउल्ला सड़क किनारे पैदल जा रहा है. मोबाइल फोन पर बात कर रहा था. इसी दौरान पीछे से काले रंग की एक कार आयी. सबसे पहले खड़ी बाइक में टक्कर मारते हुए युवक को उड़ा दिया. अमीरउल्ला हवा में उछलकर दूर जा गिरा. इसके बाद वही गाड़ी आगे बढ़ते हुए चिंता देवी को उड़ा दिया. तेज रफ्तार कार ने एक महिला को भी मारी टक्कर (ETV Bharat)