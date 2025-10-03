ETV Bharat / state

कार की टक्कर से 10 फीट हवा में उछला युवक, 50 फीट दूर जाकर गिरा

पटना में सड़क हादसा का एक डरावना वीडियो सामने आया है. कार ने एक युवक ऐसी टक्कर मारी कि वह 50 फीट दूर जाकर गिरा.

Road Accident In Patna
पटना में सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 3, 2025 at 8:03 PM IST

पटना: बिहार के पटना में कार सवाल चालक ने दो लोगों को रौंद दिया. हादसे का डरावना वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि कार चालक तेज रफ्तार में आता है और पीछे से युवक को टक्कर मारते हुए फरार हो जाता है. आगे जाकर एक महिला को भी जबरदस्त टक्कर मारता है. घटना शहर के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सहदेव मार्ग की है.

युवक और वृद्ध महिला को मारी टक्कर: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार की चपेट में आए शख्स करीब 10 फीट हवा में उछलकर 50 फीट दूर जा गिरा. इसके बाद कार चालक ने थोड़ी दूरी पर एक महिला को भी टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया. हादसे का शिकार हुए दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

घायलों का चल रहा इलाज: घायलों की पहचान मोहम्मद अमीरउल्ला (45) और चिंता देवी (60) के रूप में हुई है. दोनों गंभीर रूप से घायल हैं. चिंता देवी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है. आंतरिक चोटें भी आई है. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

सीसीटीवी फुटेज आया सामने: सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि मोहम्मद अमीरउल्ला सड़क किनारे पैदल जा रहा है. मोबाइल फोन पर बात कर रहा था. इसी दौरान पीछे से काले रंग की एक कार आयी. सबसे पहले खड़ी बाइक में टक्कर मारते हुए युवक को उड़ा दिया. अमीरउल्ला हवा में उछलकर दूर जा गिरा. इसके बाद वही गाड़ी आगे बढ़ते हुए चिंता देवी को उड़ा दिया.

Road Accident In Patna
तेज रफ्तार कार ने एक महिला को भी मारी टक्कर (ETV Bharat)

छपरा का रहने वाला है युवक: घायल मोहम्मद अमीरउल्ला मूल रूप से छपरा का रहने वाला है. फिलहाल पटना के मखदुमपुर गेट नंबर 87, संत माइकल स्कूल के पास किराए के मकान में रहता है. छोटे मोटे ठेकेदारी का काम करता है. गुरुवार की सुबह साइट पर जा रहा था. इसी दौरान हादसा हो गया. दूसरी घायल महिला चिंता देवी पटना के बसवान पार्क क्षेत्र की रहने वाली है.

छानबीन में जुटी पुलिस: इस मामले पर गांधी मैदान ट्रैफिक थाना प्रभारी ब्रजेश चौहान ने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को मिली है. पीड़ितों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी वाहन चालक की पहचान और गिरफ्तारी की दिशा में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

"सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जा रहा है. जिसके आधार पर गाड़ी की पहचान करने में पुलिस जुटी है. दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में चलाया जा रहा है. कार्रवाई की जाएगी." -ब्रजेश चौहान, ट्रैफिक थाना प्रभारी, गांधी मैदान

तेज रफ्तार पर लगाम कब?: राजधानी पटना में लगातार बढ़ते सड़क हादसों ने यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है. तेज रफ्तार वाहन और नियमों की अनदेखी आम हो चुकी है. गुरुवार को हुआ यह हादसा एक बार फिर से दिखाता है कि शहर की सड़कों पर रफ्तार का कहर कितना खतरनाक रूप ले चुका है.

