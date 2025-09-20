ETV Bharat / state

दर्दनाक हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, युवकी मौके पर ही मौत

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के पंतनगर थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया. जिसके कारण युवक की मौके पर मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

जनपद में सड़क हादसों का लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. ताजा मामला पंतनगर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा का है. दिनेशपुर से लालकुआं अपने घर लौट रहे बाइक सवार युवक को तेज गति से आ रहे अज्ञात ट्रक ने पीछे से टक्कर मार कर कुचल दिया. जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक देर शाम राजीव नगर नगीना कालोनी लालकुआं निवासी शाजिद दिनेशपुर से अपने घर लालकुआं लौट रहा था, जैसे ही वह पंतनगर थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा के पास पहुंचा ही था कि एक अज्ञात ट्रक ने उसकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी. युवक ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ कर कुचल गया. इस दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई. शाजिद पेशे से पेंटर का काम करता था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. पंतनगर SO नंदन सिंह रावत ने बताया सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई है. परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. वहीं, मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.